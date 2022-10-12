Top 3 con giáp nữ sở hữu lối sống độc lập, tự thân và tự chủ tài chính đến bất ngờ khiến cánh mày râu ngỡ ngàng

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 13:00

Top các con giáp không thích ỷ lại dưới đây luôn cảm thấy việc ăn bám là vô cùng đáng xấu hổ.

Tuổi Tý

Không phải tự nhiên mà Tý lại đứng đầu 12 con giáp, xếp trước cả những con giáp to lớn, hung dữ. Bởi lẽ, nàng giáp này cực kỳ thông minh, khôn khéo và biết cách sắp xếp cuộc đời mình. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, cơ cực nhưng Tý không bao giờ tủi thân hay hờn giận số phận mà luôn ra sức phấn đấu để mong có ngày đổi đời.

 

Cứ bước từng bước, chậm mà chắc nên chẳng cần dựa dẫm vào ai, càng không bám lấy đàn ông để lợi dụng, đào mỏ Tý cũng tự vươn lên làm đại gia. Càng về hậu vận Tý càng sung sướng an nhàn, sự nghiệp phất lên tận trời xanh.

 

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn rất kiêu ngạo, họ coi sĩ diện của bản thân là một trong những điều rất quan trọng, phải giữ vững không thể nào đánh mất được. Vì thế, khi gặp bất cứ chuyện gì, dù đơn giản hay phức tạp đến đâu đi chăng nữa, họ cũng sẽ tự mình giải quyết, không giãi bày với bất cứ ai.

 

Hơn thế, con giáp không thích ỷ lại này rất chú trọng việc nâng cao năng lực của bản thân, hi vọng mình làm bất cứ việc gì cũng đều có thể cố gắng đến cùng, sau mỗi việc, dù là thành công hay thất bại cũng tự rút ra được bài học cho mình.

Top 3 con giáp nữ sở hữu lối sống độc lập, tự thân và tự chủ tài chính đến bất ngờ khiến cánh mày râu ngỡ ngàng - Ảnh 1
Đương nhiên, tuổi Thìn cũng có cái nhìn rất khinh thường những kẻ ăn bám vào người khác, chỉ gặp chút khó khăn cũng than thở, chẳng chịu thực sự cố gắng làm bất cứ điều gì.

 

Tuổi Dầu

 

Nếu người xưa vẫn quan niệm Dần là con giáp khó lấy chồng vì cao số thì hoàn toàn sai lầm. Thực chất, nàng Dần thường kết hôn muộn hơn những con giáp khác là bởi họ quá tập trung phát triển sự nghiệp, chẳng có thời gian để hẹn hò, yêu đương với ai.

 

Chờ đến khi công thành danh toại, trí tuệ thông suốt, làm đâu thắng đó thì họ lại khó tìm được người đàn ông tương xứng với mình hoặc đàn ông vì thấy Dần quá mạnh mẽ, tài năng mà sợ mình không xứng với nàng. Dần đừng lo lắng, muộn nhất là năm 30 tuổi bạn sẽ tìm thấy một nửa hoàn hảo cho cuộc đời mình. Từ đây, đôi lứa chỉ việc yêu thương, chăm sóc và bảo ban nhau cùng gầy dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái nên người.

 

*Bài viết mang tính tham khảo!

Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết

Thức uống hữu hiệu giúp hỗ trợ giảm huyết áp mà ít người biết

Khi huyết áp bất thường dẫn đến nhiều biến chứng không mong muốn, thì hãy tham khảo các loại đồ uống dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 55 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 55 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà