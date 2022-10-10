Điểm danh các loại đồ uống có thể giúp giải nhiệt trong mùa thu này

Dinh dưỡng 10/10/2022 05:00

Để giải nhiệt mùa thu này, tham khảo các loại đồ uống dưới đây nhé!

Nước dừa

Nước dừa tự nhiên là một loại nước uống có tác dụng giải khát và bổ dưỡng. Các khoáng chất trong nước dừa như: kali, natri, canxi, magiê, selen, đồng, kẽm... rất phong phú và hỗn hợp các chất trong nước dừa tương tự như dịch trong tế bào.

Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa giúp cân bằng điện giải làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch cũng như hỗ trợ việc hấp thụ và điều tiết chất lỏng, giúp bổ sung và bù nước cho cơ thể. Uống trực tiếp nước dừa tươi không thêm đường, ngày 1-2 cốc có tác dụng giải nhiệt, phòng và chữa say nắng, khát nước hiệu quả.

Nước nha đam đường phèn

Nha đam đường phèn là thức uống giải độc cơ thể, còn giúp làn da tươi sáng. Ngoài ra, nha đam còn rất tốt cho sức khỏe, chữa bệnh huyết áp, xơ gan, béo phì,... Nước nha đam mát lạnh, thanh nhiệt với miếng nha đam dai giòn, sật sật cùng vị ngọt của đường phèn hòa cùng lá dứa thơm thơm. Bạn có thể thêm đá hoặc cho vào ngăn mát tủ lạnh trước khi thưởng thức, giúp ly nha đam trở nên ngon hơn rất nhiều nhé!

Nước cam

Là một loại quả rất giàu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể: Vitamin, khoáng chất, flavonoid, chất chống oxy hóa, đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn… có tác dụng thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm, có vị ngọt, tính mát, giải độc, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa; quy kinh phế, vị và can. Cam chứa nhiều vitamin C, là một thức uống giải khát rất thơm ngon và bổ dưỡng vào mùa thu.

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Ảnh minh họa: Internet

Nước rau má 

Theo Đông y, rau má có vị ngọt đắng và có tính hàn, mang đến hiệu quả cao trong điều trị sốt, chảy máu cam, táo bón, tiểu buốt, mụn nhọt...

Trong y học hiện đại, rau má được chứng minh là chứa nhiều vitamin như K, B1, B2, B3...có tác dụng đào thải độc tố cho gan, thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng cường trí nhớ, thị lực… Đặc biệt, đây còn là một loại nước uống giải nhiệt mùa thu vô cùng hiệu quả. 

Trà gạo lứt

Thành phần gạo lứt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như: tinh bột, chất đạm, chất xơ, Vitamin,... Vì vậy thực phẩm này rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta, không chỉ làm đẹp da mà còn giúp mát gan, giải nhiệt hiệu quả.

100g trà gạo lứt rang mỗi ngày có thể chúng ta thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da và giảm cân hiệu quả. Với hương vị thơm ngon và hấp dẫn đây thực sự là một loại nước uống giải nhiệt mùa thu mà bạn không thể bỏ qua.

Nước chanh tươi

Là loại trái cây họ cam quýt, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào rất tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu cũng cho thấy, uống nước chanh chứa axit citric có thể hỗ trợ làm giảm mệt mỏi về thể chất. Axit citric làm giảm viêm trong cơ thể và giúp hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, góp phần cải thiện mức năng lượng…

Điểm danh các loại đồ uống có thể giúp giải nhiệt trong mùa thu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống nước chanh tươi pha thêm ít đường giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, làm giảm mệt mỏi, lợi tiểu, dùng thích hợp trong trường hợp làm việc ngoài trời nắng nóng, lao động thể chất mệt mỏi.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   thức uống giải nhiệt sức khỏe và cuộc sống thức uống mùa thu

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