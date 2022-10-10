Con giáp nào tình tiền xuống dốc trong tuần mới (10-16/10/2022)?

Là con giáp xui xẻo tuần này nên có lẽ, tuổi Tý cần chuẩn bị tinh thần cho những điều không mong muốn, khi một vài cá nhân sẽ cố ý gây phiền hà cho bạn. Thế nhưng, bạn vẫn nên nhẫn nhịn hết mức có thể vì nếu có xảy ra tranh cãi, bạn sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn.

Trong thời gian sắp tới, bạn cũng nên chú trọng đến phương diện tài chính cá nhân. Những tranh chấp về tiền bạc, tài sản chung hay các vấn đề nhà cửa sẽ khiến bạn thêm căng thẳng. Vận trình tình cảm cũng có phần trầm lắng hơn trước, thậm chí bạn và người ấy xung đột chỉ vì những vấn đề cũ kỹ. Bạn phải tự tìm cách giải tỏa căng thẳng trong lòng mình thì mới có thể đối xử tốt với người ấy hơn. Đừng nên nói những điều gây tổn thương đối phương nhé.

Tử vi tuần mới nói rằng, sự nghiệp của người tuổi Mùi thật sự không có nhiều điểm sáng. Tinh thần của người tuổi Mùi có phần sa sút trong tuần này, chính vì vậy mà bạn luôn vui buồn bất chợt. Thực ra khó khăn trong tuần này chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần của bạn, nếu bạn có thể lạc quan thì không gì làm khó được bạn cả.

Mọi công sức và nỗ lực mà người tuổi này bỏ ra trong thời gian qua đều không được công nhận do gặp vấn đề về phương pháp làm việc. Tuy nhiên, phương diện tài lộc của bạn lại khá khả quan. Nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện vào khoảng thời gian đầu tuần và giữa tuần.

Trong chuyện tình cảm cần sự vun đắp của cả hai mới có thể tồn tại lâu dài. Nếu bạn vẫn luôn hết lòng chăm sóc cho nửa kia nhưng đối phương lại luôn hờ hững thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ của hai người. Có thể sự hi sinh của bạn không phù hợp nữa rồi.

Tuổi Tị

Lời khuyên tốt nhất dành cho người tuổi Tị trong tuần này là hãy giữ lý trí trong mọi việc, chớ nên hành xử bốc đồng. Hung tinh xuất hiện từ đầu tuần ngăn trở rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước.



Thay vì đợi cho sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra.



Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn. Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.



Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy, hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

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