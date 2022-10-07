Bề ngoài lương thiện nhưng 3 con giáp nữ này lòng dạ thâm sâu, khó lường khiến người người kiêng dè

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 21:00

Lòng dạ đàn bà khó lường, đặc biệt là các con giáp nữ này.

Tuổi Dần

Con giáp nữ lòng dạ nham hiểm này có tính hiếu thắng cực kì lớn. Họ thích cảm giác được người khác sùng bái, ngưỡng mộ mình, mê mẩn việc được đứng trên một bậc so với người khác. 

 

Nữ tuổi Dần luôn có nhiều tham vọng, luôn phấn đấu hết mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Họ coi thường những người không có năng lực bằng mình. Để có được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, họ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá có thể.

 

Là người như vậy nên bình thường họ có thể vô hại, song khi muốn có được thứ gì đó, họ sẵn sàng đạp đổ hết mọi chướng ngại trước mắt, thậm chí là dẫm lên người khác để làm bàn đạp tiến tới mục tiêu của mình.

Tuổi Dậu

Con giáp tuổi Dậu luôn khiến người khác nhớ về sự trong sáng, lương thiện và có phần ngây ngô của mình sau lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng, đâu ai ngoài Dậu biết rằng đấy chỉ là những gì họ cố tình diễn để khắc họa nên chân dung một người lương thiện trong khi nội tâm của họ lại vô cùng đáng sợ.

Bề ngoài lương thiện nhưng 3 con giáp nữ này lòng dạ thâm sâu, khó lường khiến người người kiêng dè - Ảnh 1
Vì lợi ích của mình Dậu sẵn sàng giẫm đạp lên quyền lợi của người khác, khi đã muốn điều gì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được mặc cho hậu quả có như thế nào chăng nữa. Thói ích kỷ, điêu ngoa của Dậu làm không ít người thương tổn, đớn đau, ngay cả gia đình họ cũng thế.

Đây chính là lý do vì sao Dậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết, tri âm tri kỷ càng không. Hậu vận con giáp này phải sống trong cảnh cô quạnh, buồn thương.

Tuổi Mão

 

Trong số 12 con giáp, điểm nổi bật của những cô nàng tuổi Mão là vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu. Nhưng bạn đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa mình nhé. Họ cũng như những chú mèo, bề ngoài thì mềm mại dễ thương, nhưng ẩn phía dưới đó lại là những móng vuốt sắc bén, có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào.

 

Họ cũng có những lúc rất vô lý, rõ ràng là mình sai nhưng nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tâm địa hiểm độc khiến nữ tuổi Mão đóng kịch rất giỏi, vờ như mình là người bị hại hoặc giả mèo khóc chuột, chỉ đợi đối phương sơ hở là ra tay nhanh gọn, quyết đoán và không kém phần nguy hiểm. Làm gì thì làm nhưng đừng có đắc tội với con giáp nữ này, bởi bạn sẽ không muốn hứng chịu đòn thù của họ đâu.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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