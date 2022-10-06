Từ 6/10 con giáp nào tiền bạc gánh còng lưng, con giáp nào xui xẻo không tha?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá trong tháng 10 dương lịch năm 2022. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại. Ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác. Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Tuổi Tỵ

Tháng 10 của tuổi Tỵ có hung cát đan xét. Cát tinh mang đến cơ hội phát triển còn hung tinh tiềm tàng gây ra sóng gió bất ngờ. Vận khí của tuổi Tỵ trong giai đoạn này vẫn còn khá yếu. Bản mệnh nên cẩn trọng thực hiện từng bước, không nên quá hấp tấp, đề phòng thị phi ập tới.

Tài lộc trong tháng tới của tuổi Tỵ chưa thực sự lý tưởng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh nên tuổi Tỵ phải cẩn trọng trong việc đánh giá tình hình đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mức nên hai bên có thể xảy ra bất đồng, không thấu hiểu lẫn nhau.

Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng không được lý tưởng lắm do bản mệnh hay rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ, tâm trạng uể oải, thiếu năng lượng.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.