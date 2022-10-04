Con giáp nào may mắn kể từ rằm tháng 11 âm lịch này?

Hãy phát huy thế mạnh kinh doanh của bạn, rất có khả năng bạn sẽ mở rộng được thị trường nhờ mặt hàng kinh doanh này đấy.

Tuổi Tuất

Tuất thông minh, nhanh nhẹn, làm việc có tâm nên công việc vô cùng hanh thông. Thời gian từ Rằm đến cuối năm bạn sẽ gặp được quý nhân, công việc thăng tiến ầm ầm. Tuổi Tuất có cơ hội được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, làm việc gì cũng hanh thông. Tình yêu của bạn đang có dấu hiệu tốt nên hãy tính chuyện lâu dài đi nhé.

Tiền bạc của bạn cũng lên con số lớn. Hãy phát huy thế mạnh kinh doanh của bạn, rất có khả năng bạn sẽ mở rộng được thị trường nhờ mặt hàng kinh doanh này đấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn ăn nói dễ nghe, lịch sự, nền nã nên được nhiều người yêu quý. Con giáp này tự tin vào bản thân, không ngừng cố gắng và có tinh thần cầu tiến. Bản thân họ luôn tìm kiếm các cơ hội dành cho bản thân mình.

Từ giữa tháng 11, nhiều cơ may trong công việc đến với người tuổi Thìn. Có thể, họ sẽ nhận được một công việc bán thời gian, việc làm thêm mới...Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, gặp được đối tác tin cậy.

Những người thuộc con giáp này làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán được giá, có vụ mùa bội thu. Con giáp tuổi Thìn làm việc chăm chỉ nên cũng nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Ngọ làm ăn chuyên nghiệp, dù là việc khó hay dễ con giáp này cũng không quản ngại và dốc hết sức mình để có hiệu quả cao nhất. Trong thời gian tới đây đặc biệt là sau Rằm tháng 11 âm lịch, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Người này tình duyên ngoài mong đợi gặp được người tri kỉ, tình cảm lên phơi phới tiếp thêm sức mạnh cho bạn làm việc hăng say. Nếu cứ đà này thì sớm thôi bạn sẽ có được tình cảm của người ấy và được hậu thuẫn tốt cho sự nghiệp của mình. Tuổi Ngọ bắt đầu kinh doanh nhưng đã gây được tiếng vang, từ sau Rằm chắc chắn có nhiều cơ hội thu lời.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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