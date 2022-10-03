Con giáp nào dễ bị lừa gạt vì bản tính yếu đuối nhu nhược?

Họ là 3 con giáp mang tâm hồn yếu đuối, dễ tin người nhất.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra rất đa tình. Nhìn bề ngoài họ có thể là người mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng người tuổi Ngọ lại rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Đã không yêu thì thôi nhưng đã yêu rồi, người tuổi này sẽ rất chung tình, một lòng, một dạ với người mình yêu.

Người tuổi này sẵng sàng hy sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Đó là lý do khiến người tuổi Ngọ dễ bị lừa gạt trong chuyện tình cảm. Khi bị phản bội hay lừa dối, con giáp này sẽ rất yếu đuối, lụy tình và thường giữ cảm xúc bi quan, buồn bã trong thời gian dài.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, những người tuổi Sửu thường chất phác, thật thà và chăm chỉ. Họ không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, nỗ lực làm việc không lời ca thán.

Tuy nhiên đây lại là những con người có phần cứng đầu và cố chấp. Bản mệnh tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân và khi có chuyện không được như ý muốn, những chú Trâu rất dễ suy sụp, mất tinh thần.

Một trong những điểm mà tuổi Sửu cần cải thiện chính là việc không biết lắng nghe người khác. Mỗi người đều nên có quan điểm riêng song điều đó không có nghĩa là bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Sự bảo thủ, cố chấp cũng khiến nhiều mối quan hệ của người tuổi Sửu phát triển theo hướng xấu đi.

Con giáp này còn dễ suy sụp tinh thần khi nỗ lực bỏ ra không thu lại được thành quả xứng đáng. Khi đứng trước vấn đề, người tuổi Sửu sẽ trách móc bản thân thay vì tìm hướng giải quyết.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mang tính cách dịu dàng, thùy mị và họ cũng dễ bi lụy trong chuyện tình cảm. Khi yêu, người tuổi này chấp nhận hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Họ không giỏi ăn nói, tính tình hiền lành nên thường chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm.

Dù bị người yêu phụ bạc, người tuổi này vẫn sẵn sàng cho họ cơ hội để làm lại từ đầu. Vì vậy, người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp mang tâm hồn mong manh, yếu đuối và dễ gặp chuyện buồn tình cảm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-de-bi-lua-gat-vi-ban-tinh-yeu-duoi-nhu-nhuoc-509119.html