2023-2026: Con giáp nào đổi đời bất ngờ, khởi nghiệp, cầu tài, kết hôn, sinh con đều lí tưởng?

Chỉ 3 năm nữa thôi, cuối cùng thời của các con giáp này đã đến.

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, trong năm 2023, tuổi Dần có vận trình cát tường, vạn sự hanh thông. Bước sang năm 2024, con giáp này tiếp tục đón nhận mọi chuyện một cách suôn sẻ, xuôi chèo mát mái. Sang năm 2025, tuổi Dần gặp Hình Thái Tuế nên mọi việc có chút trắc trở. Tuy nhiên, đến năm 2026, bản mệnh đón năm đế vượng, vận may liên tiếp kéo đến. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần thực hiện những việc quan trọng như khởi nghiệp, cầu tài, kết hôn, sinh con.

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không thuận lợi, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn trắc trở.Thời gian từ 2023 – 2026, vận thế của người tuổi Thìn có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm.Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã.

Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Tuổi Tuất

Năm 2023 là năm lục hợp của người tuổi Tuất nên con giáp này có vận thế ổn định, thích hợp để làm các việc quan trọng như khởi nghiệp, chuyển nhà hay kết hôn, sinh con. Năm 2024 là năm lục xung và xung Thái Tuế của người tuổi Tuất nên chuyện tình cảm cũng như sự nghiệp của tuổi Tuất chịu ảnh hưởng đáng kể. Sang năm 2025, vận thế của người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ hơn. Năm 2026 là năm đế vượng tam hợp. Đây là thời điểm có lợi cho tuổi Tuất. Con giáp này có thể phát triển đường công danh sự nghiệp cũng như thành gia lập thất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2023-2026-con-giap-nao-doi-doi-bat-ngo-khoi-nghiep-cau-tai-ket-hon-sinh-con-deu-li-tuong-507546.html