Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này thì tài sắc vẹn toàn, công thành danh toại

Theo tử vi , phụ nữ sinh vào tháng 3 Âm lịch mang khí chất thanh cao, tướng mạo đoan trang. Họ sống chân thành, hay giúp đỡ mọi người. Phụ nữ sinh vào tháng Âm lịch này thường ít nói, biết đồng cảm, lắng nghe người khác. Trong chuyện tình cảm, họ rất chung thủy. Sau khi kết hôn, phụ nữ sinh tháng này là người vợ tào khang, không ngừng cùng chồng vượt qua khó khăn, thử thách.

Họ có quý nhân phù trợ, càng lớn tuổi vận khí càng tốt. Họ nuôi dạy con thành tài, giúp chồng ngày một thăng hoa trong sự nghiệp.

Ngay cả khi chồng gặp khó khăn, đổ bể trong công việc, họ cũng không vì thế mà nản lòng, buông tay. Phụ nữ sinh tháng Âm lịch này giỏi quán xuyến gia đình, biết đối nhân xử thế. Khi đã xác định việc gì, họ cố gắng hết sức để hoàn thành.

Phụ nữ sinh tháng 7 Âm lịch

Trời sinh phụ nữ sinh vào tháng 7 âm lịch thường có tính ôn hòa, dễ thương và hiền lành. Những người này thường sống đơn giản, không quá đặt nặng vấn đề và dùng sự lạc quan yêu đời của mình để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, những người sinh vào tháng 7 âm lịch này, lúc trẻ tuy có chút khó khăn vất vả nhưng tất cả đều được đền bù xứng đáng vào những năm sau đó.

Những người này vốn là "con cưng" của thượng đế, tuy không sinh trưởng trong gia đình sung túc nhưng họ có đầy đủ bản lĩnh và đức tính tuyệt vời để có thể gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này không chỉ thành công mà ngày càng giàu có sung túc.

Phụ nữ sinh tháng 11 Âm lịch

Theo tử vi, tháng 11 Âm lịch là thời điểm mùa đông sang, không khí lạnh đã về. Phụ nữ sinh vào tháng này thường mang số mệnh vượng phu ích tử.

Họ mang tính cách nhân hậu, đối xử rất tốt với các thành viên trong gia đình. Phụ nữ sinh tháng Âm lịch này thông minh, ham học hỏi, trực giác nhạy bén.

Họ có thể làm nhiều công việc để kiếm tiền. Phụ nữ sinh tháng Âm lịch này rất yêu gia đình. Gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất để họ phấn đấu sự nghiệp. Người sinh tháng này giỏi tích lũy của cải, yêu thương chồng con. Chính vì vậy, cuộc sống của họ ngày càng hạnh phúc, khởi sắc. Họ nuôi dạy con cái thành tài, giúp chồng thành công trong sự nghiệp. Về già, phụ nữ sinh tháng Âm lịch này có cuộc sống hạnh phúc, ấm êm như mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo