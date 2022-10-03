Từ 3/10 con giáp nào ôm nợ đầm đìa, con giáp giàu sang phú quý?

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 08:00

Tháng 10 vừa đến, mỗi con giáp là một số phận.

Tuổi Thân

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Trong tháng 10 dương lịch năm 2022, hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trong mắt mọi người mang vẻ như gặt hái được thành công một cách quá thuận lợi. Bởi vì họ ko giỏi trong việc quản lý tài chính và cũng ko quá nỗ lực để thực hiện một điều gì đó. Có nhẽ điều này ko mang gì là sai, bởi vì về số mệnh sang giàu của họ chiếm tới 8 phần. Chính vì thế, người tuổi Thìn lúc sinh ra đã mang số mệnh may mắn tương tự rồi. Thế nên sự quyết tâm của họ chỉ cần bằng hoặc chưa bằng người khác thì cũng đã chạm tới thành công.

Từ ngày 3/10, nhờ sự nhạy bén về vấn đề tài chính, tiền nong vốn mang mà người tuổi Thìn thăng tiến một cách vượt bậc. Con giáp này luôn nắm bắt và làm chủ mọi thời cơ để mang được tiền tài địa vị to trong xã hội. Người tuổi Thìn cũng là những người tinh ranh và sắc sảo nên gặt hái được những thành công còn hơn cả mong đợi.

Tuổi Sửu gánh hạn, nợ nần chồng chất

Người tuổi Sửu gặp phải nhiều điều xui xẻo hơn là may mắn trong tháng 10. Mọi phương diện cuộc sống đều khá ảm đạm, vì thế mà bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện.

Công việc trong những ngày đầu tuần khá suôn sẻ, bạn khéo ăn khéo nói lại chăm chỉ làm việc nên thành tích chẳng thua kém ai. Tuy nhiên, cuối tuần công việc sẽ có trục trặc, nếu bạn chủ quan thì dễ vướng phải rắc rối khó lòng khắc phục.

Trên phương diện tài lộc, con giáp xui xẻo tuần này cần cẩn trọng, chớ khoe khoang quá nhiều số tiền mà mình đang có trong tay, nếu không dễ trở thành mục tiêu của kẻ xấu, bị lừa gạt gây hao tài tốn của.

Mặt tình cảm có chút trục trặc, bạn nên chú ý khi trò chuyện, trao đổi với mọi người, đừng gây ra tổn thương cho những người thân thiết nhất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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