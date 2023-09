Bệnh nhân vị viêm răng, lở loét khoang miệng cũng nên hạn chế ăn dứa. Chất glucoside trong dứa có tác dụng kích thích mạnh với niêm mạc miệng, thực quản, khi ăn quá nhiều còn khiến tê bì ở lưỡi, cổ họng. Do đó, với người khỏe mạnh bình thường cũng không nên ăn nhiều dứa một lúc. Ngoài ra, người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Người bị bệnh dạ dày : Trong dứa có chứa một lượng lớn enzym bromelain là chất làm mềm thịt và vitamin C có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng hoặc ợ chua, làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm loét dạ dày.

Người có bệnh lí tiểu đường: Dứa có hàm lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì. Nếu người mắc bệnh đái tháo đường muốn ăn dứa phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị.

Bệnh nhân huyết áp cao: cũng nên hạn chế ăn dứa. Người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp.

Bệnh nhân huyết áp cao nên hạn chế ăn dứa.

Người bị viêm phế quản: Quả dứa có loại glucoside tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Vì vậy, những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn dứa để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn...

Phụ nữ mang thai: Ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu.

Ăn quá nhiều dứa có thể làm tăng kích thích co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai.

Những người đang dùng một số thuốc kháng sinh, thuốc chống đông máu, thuốc làm loãng máu, thuốc chống co giật, thuốc an thần, thuốc benzodiazepin, thuốc trị mất ngủ và thuốc chống trầm cảm ba vòng cần lưu ý không ăn quá nhiều dứa do dứa có thể gây tương tác thuốc.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn