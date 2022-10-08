Top 3 con giáp nam vừa đảm việc nước, giỏi việc nhà, đúng chuẩn 'chồng nhà người ta' trong mắt người khác

Người tuổi Dần luôn muốn mình trở nên độc lập, chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Họ cảm thấy nếu những việc đơn giản như giặt giũ, nấu cơm mà mình còn không làm được thì không thể gọi là người độc lập được. Vì thế, con giáp nam đảm đang này coi đây là một trong những kĩ năng sống rất cần thiết. Sau khi đi làm vất vả về, họ có thể sẵn sàng đi chợ, nấu cơm, chăm lo cho con cái mà không hề lúng túng một chút nào. Hơn nữa, họ còn làm với thái độ vui vẻ và hăng hái, không cần vợ phải cất lời nhờ vả. Chính nhờ tính đảm đang này mà những người phụ nữ lấy được nam tuổi Dần luôn cảm thấy rất yên tâm mỗi khi đi đâu vắng nhà, bởi người tuổi này hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống, thậm chí chăm sóc tốt cho cả con cái nữa.

Trong số 12 con giáp nam thì không thể phủ nhận được sự điềm tĩnh, quyền lực luôn tỏa ra ở tuổi Thìn. Đàn ông tuổi này có sức hút khá lớn đối với người khác phái, ở họ có sự quyến rũ mà hiếm ai có thể chối từ.

Không chỉ biết đến sự nghiệp, con giáp tuổi Thìn còn luôn quan tâm đến gia đình. Họ luôn đặt vợ con ở vị trí hàng đầu, sự nghiệp cũng sẽ xếp sau gia đình, luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho những người mình yêu thương.

Ngoài xã hội có là người hô mưa gọi gió, quyền lực đầy mình thì về nhà người tuổi này cũng vẫn chỉ là người đàn ông của gia đình, sẵn sàng làm theo những lời nhờ cậy của vợ, coi lời của vợ là “thánh chỉ”.

Mẫu đàn ông tài giỏi lại đảm đang như vậy biết đi đâu mà tìm cơ chứ, thế nên hễ gặp được đàn ông tuổi Thìn mà đôi lứa tâm đầu ý hợp thì đừng có ỷ thói dằn dỗi mà làm tình làm tội người ta, trăm công nghìn việc có thể “cướp” đối phương khỏi tay bạn đó.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất quan niệm trách nhiệm của một người đàn ông không chỉ là kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình, mà còn là chăm sóc, quan tâm đến tất cả mọi người trong nhà nữa.



Vì thế, con giáp nam đảm đang này sẵn sàng nhận một phần chăm sóc trách nhiệm chăm sóc nhà cửa để giảm gánh nặng cho nửa kia của mình. Họ cảm thấy những người đàn ông về đến nhà chỉ biết khểnh chân chỉ tay năm ngón bắt vợ con phục vụ mình là rất đáng trách, vì vậy, họ sẽ không bao giờ để mình trở thành một người như vậy được.



Nhờ có tinh thần tích cực này mà vợ chồng thấu hiểu và luôn bao dung cho nhau, ngôi nhà của người tuổi Tuất luôn đầy ắp tiếng cười.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!