Con giáp nào cần nổ lực hết mình trong tháng 10 âm lịch sắp tới năm 2022?

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi thường là những người rất kiên cường, trái ngược với ngoại hình bên ngoài có vẻ mỏng manh, yếu đuối của họ. Dù có gặp phải những thách thức lớn thế nào, họ vẫn không bỏ cuộc, kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Đây là thời điểm họ cần thận trọng hơn trong công việc, nhất là chuyện đầu tư, làm ăn. Không nên nôn nóng, đầu tư dàn trải sẽ dễ thất thoát tiền của. Bên cạnh đó, họ cũng cần chú ý kín kẽ hơn trong các mối quan hệ để không bị thiệt thòi.

Có khả năng quan sát tốt, tuổi Mùi thường suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Họ cũng là những người rất khoan dung, độ lượng, hào phóng với người khác và có nhiều bạn bè.

Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng có những giai đoạn thuận lợi và suôn sẻ của họ, đó là tháng 2, tháng 5 và tháng 10 âm lịch mà họ cần tận dụng thật tốt để không bỏ phí.

Ngoài ra, điều này cũng có nghĩa là tuổi Mùi nên nỗ lực hết sức và kiếm tiền trong tháng 10 âm, thứ nhất, vì sau giai đoạn này, họ sẽ khó mà gặp được những cơ hội tốt tương tự, và thứ hai, vì họ còn có 1 tháng khó khăn trước mắt.

Tuổi Ngọ

Tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng, trong công việc, cũng nên nỗ lực cố gắng để phát triển năng lực bản thân nhằm đạt được mục tiêu tăng chức, tăng thu nhập. Về tài vận, nguồn thu chính ổn định, nhưng không nên bỏ tiền ra đầu tư để tránh thua lỗ.

Chuyện tình cảm của người nữ tuổi Ngọ tốt đẹp và khởi sắc hơn người nam tuổi Ngọ. Con giáp này nên chăm sóc tốt cho đôi mắt, không nên vừa nằm vừa xem điện thoại quá lâu.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Dần đa số đều mang trong mình tính cách độc lập, mạnh mẽ và lòng tự trọng rất cao. Họ cũng rất lạc quan, vui vẻ, đầy nhiệt huyết, đặc biệt là trong công việc. Ngoài ra, họ cũng là những người khá liều lĩnh và có những bước đi táo bạo, do đó khi thành công thì họ cũng thường thu được những kết quả rất rực rỡ.

Bên cạnh đó, tuổi Dần còn là những người sống nghĩa hiệp, rất ghét sự bất công trong xã hội, thường đứng ra bảo vệ những kẻ yếu thế và được nhiều người yêu mến, nể trọng.

Trong năm 2022, tuổi Dần được đánh giá là có vận may không tồi, rơi vào giai đoạn giữa năm (tháng 5 âm lịch) và gần về cuối năm (tháng 9, tháng 10 âm lịch). Đây là lúc hầu như làm gì, tuổi Dần cũng thu về kết quả tốt, thu nhập tăng dần, thậm chí là đột biến, hơn cả mức mà họ mong đợi, bảo đảm cho họ có một cuộc sống giàu có, hoặc chí ít thì cũng dư dả, sung túc dịp cuối năm.

Do đó, lời khuyên dành cho tuổi Dần là hãy sáng suốt phân tích tình hình, nắm bắt mọi cơ hội công việc đến với họ trong tháng 10 âm lịch này, chăm chỉ nỗ lực và làm giàu cho bản thân. Tử vi học có nói tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Dần trong năm nay, vì thế, tuổi Dần đừng lo lắng gì hết, hãy tập trung cho sự nghiệp, bạn sẽ thu về những thành quả xứng đáng.

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