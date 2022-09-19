Top 3 con giáp nổi tiếng lụy tình, một khi dính vào tình yêu rất khó để mà thoát khỏi vòng cung

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 21:18

Những con giáp này một khi dính vào tình yêu rất khó để mà thoát khỏi vòng cung này.

Tuổi Ngọ

Dù đàn ông tuổi Ngọ luôn có bản tính mạnh mẽ và dũng cảm, luôn tự tin. Nhưng trong chuyện tình cảm lại khó có được những quyết đoán khi họ thích dây rưa đến những mối quan hệ lấp lửng; chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.

Thậm chí những người đàn ông tuổi Ngọ dù đã có vợ con cũng khó mà quên được người yêu cũ. Bởi họ vẫn nhớ những kỷ niệm cũ. Họ sẽ dễ dàng bị rung động nếu gặp lại người xưa và chỉ cần người cũ có động thái như nhắn tin hỏi thăm; cũng đủ để họ thấy mềm lòng rồi.

Tuổi Tý

Mặc dù rất thông minh, nhanh nhẹn nhưng một khi sa vào lưới tình, tuổi Tý dường như không còn là chính họ nữa. Vì vậy, tuổi Tý được xếp vào một trong 5 con giáp lụy tình nhất trong 12 con giáp.

Khi yêu một ai đó, họ thường rất thụ động và làm mọi việc chỉ xoay quanh người mình yêu. Trong mắt tuổi Tý, người mình yêu là trên hết, làm gì cũng phải báo cáo với đối phương và cũng mong muốn nhận được điều ngược lại.

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Khi yêu, tuổi Tý luôn nghĩ rằng mình kém cỏi hơn đối phương về mọi mặt. Ngoài ra, khi đã bước vào mối quan hệ với ai đó, tuổi Tý cũng tự tạo ra ranh giới cho bản thân, không cho phép mình tiếp xúc với người khác giới nữa.

Không chỉ vậy, trong tình yêu, tuổi Tý dường như luôn nghĩ rằng mình luôn kém cỏi hơn người mình yêu về mọi mặt, dù họ được xem là 'nữ thần”, 'nam thần” trong mắt người khác. Chính vì vậy, nếu nói rằng tuổi Tý là một kẻ yêu đương mù quáng, không giữ được phẩm giá cũng không ngoa.

Tuổi Mão

Trong tử vi có chỉ ra rằng những con giáp tuổi Mão; đặc biệt nam giới rất khó để quên đi người cũ. Những người này thường suy nghĩ nhiều và hay dằn vặt trăn trở. Thậm chí họ cũng cực đoan nên khi nói lời chia tay đều khá cay nghiệt khiến người nghe cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Thậm chí những lời đau lòng cũng được họ thốt ra không chút do dự nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy bản thân họ lại khá độc ác. Dù thời thế xoay vần nhưng bản tính này của họ cũng khó thay đổi. Họ thậm chí có thể từ bỏ vợ con để nối lại tình xưa.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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