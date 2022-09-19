Con giáp nào xui xẻo đủ đường trong tháng 9 dương lịch này?

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 22:45

Thần xui xẻo gọi tên 3 con giáp này.

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ của tuổi Mão ở nơi công sở, bạn dễ nổi nóng hoặc tranh cãi vì không hài lòng với một ai đó. Tuy nhiên, trước khi phê bình ai đó, bạn nên hiểu rằng năng lực mỗi người khác nhau, bạn cũng có những khuyết điểm nhất định cơ mà. 

Tháng này dự báo có thể gặp kiện tụng, tai tiếng, thị phi, do đó, bạn đừng nên cứng đầu vì như thế càng thiệt thân, nếu nhún nhường một chút thì sóng gió mới sớm qua đi. Hãy nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Hãy thôi ngay việc đôi co với đồng nghiệp chỉ vì không thống nhất được điều gì, việc nên làm là hỏi và tham khảo ý kiến mọi người, sau đó cùng nghĩ ra giải pháp để có quyết định cuối cùng phù hợp.

Tuổi Tý

Thời gian nửa đầu tháng 9 dương lịch, người tuổi Tý cần chú ý đến vấn đề tiền bạc và trạng thái tài chính của bản thân.

Do con giáp này bắt đầu gặp phải cục diện “khiết tài, phá sản”, chính vì thế khi đưa ra bất cứ quyết định nào về tiền bạc cũng cần suy nghĩ kỹ càng và điều tra cẩn thận. Ngoài ra, người tuổi nếu làm kinh doanh cũng khó có được cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư.

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Người tuổi Tý phải thể hiện sự lạc quan, mạnh mẽ và trí tuệ của mình, chớ nên để sự yếu đuối, buồn phiền, suy tư khiến bản thân chùn bước và đánh mất đi những cơ hội quý giá trong tương lai.

 

Tiểu Nhân quấy phá khiến con giáp tuổi gặp khó khăn và khó tập trung cho công việc. thậm chí muốn bỏ qua các công việc thường ngày và sử dụng thời gian một cách bừa bãi nhất có thể. Điều này có thể cho thấy gặp phải những chướng ngại vật trong một số các dự án liên quan đến học tập, công việc.

Tuổi Tuất

Thương Quan mang lại nhiều tác động tiêu cực đến cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, khi bạn an tâm nhất lại là lúc nguy cơ dễ kéo đến nhất, cần nhớ đề cao cảnh giác. 

Ngoài ra, bạn cũng khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời. Thậm chí nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh nên không nhận ra sai lầm đã cận kề.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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