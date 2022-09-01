Tết trung thu này, con giáp tuổi nào may mắn khiến nhiều người ghen tỵ?

Những người tuổi Tý vốn đã thông minh, lanh lợi lại có khả năng thích ứng rất cao với môi trường mới. Không những thế còn là người giỏi quan sát, tính cách luôn vui vẻ, nên đi đến đâu thường được yêu thích đến đấy. Họ là những người thuộc trường phái lạc quan thiên bẩm, cả đời luôn có quý nhân phù trợ.

Nếu trong khoảng thời gian trước Trung Thu mà người tuổi Tý gặp phải chuyện gì không được như ý thì cũng đừng quá lo lắng nhé, quý nhân đang ở bên hỗ trợ, chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua, chẳng có trở ngại nào có thể cản đường con giáp này tiến bước cả. Người tuổi Tý là một trong số những con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung Thu khi mà liên tiếp gặp được quý nhân, muốn thất bại cũng khó.

Vốn là một trong những con giáp may mắn nhất trần gian, sau Tết Trung Thu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tốt đến không ngờ, mọi chuyện càng ngày càng thêm thuận lợi.

Kẻ tiểu nhân đeo bám trước đây được giải quyết gọn ghẽ, thậm chí còn mở ra không ít cơ hội phát triển trong tương lai cho con giáp này, công sức bỏ ra được đáp đền xứng đáng.

Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cũ càng thêm thân thiết và tin tưởng bạn, hàng hóa bán chạy vô cùng. Người này bảo người kia, tin lành đồn xa, chuyện làm ăn càng ngày càng thêm phát đạt.

Đặc biệt là sau Trung Thu có thêm nhiều cơ hội để người tuổi Tuất thể hiện khả năng của mình. Mà nhé, đường tình hoa đào nở rộ, có lẽ bạn không còn cô đơn lâu nữa đâu!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường thông minh, tài trí hơn người. Họ sống có nhiều tham vọng và sẽ nỗ lực để đạt được thành công, danh tiếng và địa vị. Người ta nói rằng những chú Rồng sinh ra đã mang trong mình một phong cách của bậc đế vương, cuộc đời luôn gặp nhiều may mắn. Nhờ trời phú, những chú Rồng được giúp sức của quý nhân nên con đường càng trở nên hanh thông, thuận lợi.

Theo tử vi 2022, từ Tết Trung thu trở đi, tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ nên dễ dàng đạt được mua tiêu mà mình đã đề ra. Mọi phương diện của cuộc sống đều có cải thiện đáng kể, đặc biệt là tài vận. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, tình hình tài chính của con giáp này sẽ có thay đổi đột biển. Tuy nhiên, Thìn cũng cần phải lưu ý đến việc quản lý chi tiêu, tránh việc chi nhiều hơn thu khiến tiền bạc kiếm được cũng nhanh chóng tiêu tan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.