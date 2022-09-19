Con giáp nào xui xẻo tuần đeo bám trong tuần mới (18-25/09/2022)?

Tuần mới dự báo có nhiều khó khăn đòi hòi con giáp tuổi Thìn cần bình tĩnh, nếu bạn cứ làm rối lên thì không thể nào tỉnh táo để tìm ra giải pháp được. Bạn cũng không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, nếu cần thì bạn nên đi hỏi thêm những người có kinh nghiệm nhé.

Trên phương diện sự nghiệp, ảnh hưởng của hung tinh khiến bản mệnh trở nên nóng nảy hơn, bạn khó chịu với những ai hời hợt, kém cỏi hơn mình. Tuy nhiên, con giáp xui xẻo tuần này hãy chú ý cách hành xử, bởi thái độ trịch thượng của bạn sẽ khiến nhiều người khó chịu, ảnh hưởng đến công việc khó có thể tiến triển thuận lợi.

Người tuổi Thìn cũng đừng xem thường tác động của Tiểu Hao, có thể các khoản chi nhỏ nhỏ như mua vật dụng trong nhà cũng sẽ khiến bạn mất một khoản kha khá đấy nhé. Trong điều kiện túi tiền không rủng rỉnh, buôn bán chưa có lãi như thế này, tốt nhất bạn nên hạn chế mua sắm một chút.

Trên phương diện tình duyên, những tình cảm chớm nở như một cơn mưa rào ập tới và đột ngột chấm dứt có thể khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Bạn không nên nuôi hi vọng quá nhiều, tránh thất vọng nhiều, chẳng điều gì có thể đảm bảo một người sẽ mãi ở bên bạn cả.

Tuổi Tý



Tử vi tuần mới, có thể nói rằng đây là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Ngay từ đầu tuần, cát tinh vây quanh đã khiến cho thời cơ làm ăn đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá nếu mạnh dạn nắm bắt cơ hội và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần.

Tuy nhiên, những nhiệm vụ trong công việc tuần này nặng nề hơn, thậm chí là người tuổi này có thể chịu trách nhiệm giải quyết một vài vấn đề nan giải. Song, Quý Nhân xuất hiện giúp bản mệnh tìm ra được hướng giải quyết phù hợp và tốt nhất.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có nhiều điều bất trắc. Đôi bên tưởng chừng đã hòa giải nhưng trên thực tế, vẫn còn những ngọn lửa nhen nhóm chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là sẽ bùng lên.

Tuổi Tuất

Tuần này, nếu ai khuyên con giáp tuổi Tuất kiêng kỵ điều gì thì nên làm theo. Cho dù bạn không hiểu rõ lắm nhưng nên nhớ rằng có kiêng có lành bạn nhé. Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên vội vàng đưa ra những quyết định quan trọng, tốt nhất, hãy dành thêm thời gian để cân nhắc kĩ càng hơn về các vấn đề.

Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm trong suốt tuần này, người làm ăn buôn bán khó có thể thu hồi lại vốn của mình ngay lập tức. Vì thế, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, tránh phung phí, đồng thời nên có một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo tuần này cảm thấy buồn vì thiếu đi sự sẻ chia với một nửa của mình. Rất có thể quan niệm sống hai người đang càng lúc càng trở nên khác nhau, mối quan tâm không tương đồng nên có sự sai khác trong suy nghĩ.

Bách Việt chủ đào hoa cảnh báo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện khi mà tình cảm của đôi lứa đang nhạt dần. Bạn cần nhắc nhở mình tỉnh táo và trân trọng những gì đang có để tránh cạm bẫy thử thách sự chung thủy này.

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