Càng đi xa càng phát tài là nói đến con giáp nào càng đi xa quê hương càng gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ?

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 12:47

Đi thật xa để trở về, đi thật xa để kiếm thật nhiều tiền nhé các con giáp!

Tuổi Ngọ

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Ngọ luôn là con giáp thông minh, lanh lợi biết nhìn xa trông rộng. Những người tuổi Ngọ này tuy thông minh nhưng phải đi xa quê hương, xa gia đình người thân thì mới mong thành công phát tài. Bởi số mệnh của những người tuổi Ngọ là cần phải bay lượn ở vùng trời rộng mới mong thành công.

Tử vi trong những năm tới tuổi Ngọ nhận nhiều phúc lộc tài vận hanh thông, công danh khởi sắc. Được Thần May Mắn chấm số, những hợp đồng, kế hoạch của con giáp may mắn tiến hành trong thời gian này đều đạt được những thành công mỹ mãn. Tiền tài, lương thưởng thăng hoa chạm đỉnh, bản mệnh tiền tài dư dả nên chi tiêu không cần nhìn giá.

Trong thời gian tới đó vận đào hoa đang đến, nếu còn độc thân tuổi Ngọ có khả năng cao sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn chăm chỉ lại có chí tiến thủ. Khi còn trẻ, họ phải chịu nhiều gian khổ. Tuy nhiên, bản mệnh không phải là người ngại khó khăn. Trải qua thử thách, họ càng trở nên dũng cảm, mạnh mẽ hơn.

Trong cuộc sống, người này biết mình biết ta nên gặp được nhiều quý nhân. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Thìn sẽ tìm kiếm được cơ hội phát tài.

Càng đi xa càng phát tài là nói đến con giáp nào càng đi xa quê hương càng gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ? - Ảnh 1
Tuổi Thìn nếu chịu bước ra ngoài làm việc sẽ càng giàu có hơn, đi xa làm ăn cũng là một lựa chọn tốt. Tương lai, bản mệnh có thể sở hữu cơ nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sinh ra đã mang trong mình tướng cát phú quý nên không sớm thì muộn con giáp này cũng sẽ gặt hái được cho riêng mình những thành quả đáng ngưỡng mộ. 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường có tính cách mạnh mẽ ý chí cao hơn người và không bao giờ khuất phục trước những khó khăn thử thách. Chính vì vậy, trong cuộc sống những người tuổi Dần cũng dễ dàng thành công hơn người khác. dù ở vị trí nào thì người tuổi Dần cũng sẽ là những con giáp thủ lĩnh đứng đầu.

Số phận của người tuổi Dần càng đi xa gia đình quê hương càng có cơ hội phát triển thử sức bản thân để tạo được thành tựu cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Con giáp nữ nào thông minh chu đáo, tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người nể phục?

Con giáp nữ nào thông minh chu đáo, tài sắc vẹn toàn khiến nhiều người nể phục?

Trời sức tài sắc vẹn toàn, lại còn giàu lòng yêu thương là những con giáp nữ dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng