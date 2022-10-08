Con giáp nào nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn, luôn so đo tính toán với người khác

Người tuổi Dần thường xuyên từ chối khi bạn bè rủ rê tham gia những bữa ăn hay kỳ nghỉ xa xỉ. Thực lòng, họ vẫn thích tham gia các cuộc gặp gỡ này nhưng với điều kiện mọi thứ phải trong kế hoạch vì mỗi lần như vậy đều liên quan tới số tiền lớn. Đối với tiền bạc và thời gian con giáp tuổi Dần luôn có một kế hoạch thích hợp cho mình và cả gia đình, không thích làm mọi thức một cách bộc phát.

Thực ra, họ cũng không phải keo kiệt, chẳng qua chỉ là không lãng phí tiền của mình cho những bữa nhậu nhẹt rượu thịt không đâu, lại còn lãng phí thời gian, thay vào đó họ tiêu tiền vào những việc có ý nghĩa, giúp họ kiếm ra nhiều tiền hơn. Hơn nữa, đối với họ tiền phải đẻ ra tiền, họ luôn biết cách quay vòng tiền để đầu tư, kinh doanh, ít khi để sẵn tiền ở ngoài hoặc tiền trong ngân hàng mà thường chúng nằm ở dạng bất động sản , cổ phần, cổ phiếu,…

Đối với người tuổi Dần giỏi kiếm tiền thì keo kiệt một chút đối với những chi tiêu không cần thiết, rồi thích nghi và hưởng thụ cuộc sống trong sự sự quy hoạch hợp lý ấy, vì đối với họ phải có vậy mới giữ được tiền cho bản thân và cho cả nhà.

Họ có thể vay mượn để đầu tư, để kiếm tiền, thu lợi nhuận, làm thừ thiện nhưng họ tránh va chạm với cái kiểu mượn tiền mà liên quan đến tình nghĩa. Dùng tiền đổi tiền là chuyện đương nhiên, nhưng dùng tiền đổi nghĩa thì chắc chắn sẽ đánh mất cả hai.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị luôn tính toán rõ ràng mọi khoản chi tiêu của mình. Trên một khía cạnh nào đó, đây là một thói quen tốt. Giữ thói quen này, con người sẽ ít khi rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, dù gặp khó khăn đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có đủ những khoản tiết kiệm để có thể vượt qua.

Tuy nhiên, ta không nên biến thói quen tiết kiệm tốt đẹp này thành keo kiệt, bủn xỉn, lúc nào cũng so đo, tính toán, đến mức không dám mua những thứ mình thực sự thích.

Tuổi Tị luôn biết rõ trong túi mình có bao nhiêu tiền, một khi đứng trước sự lựa chọn mua hay không mua thứ gì, họ luôn suy nghĩ thật kỹ càng, xem mình có thực sự cần đến nó hay không.

Thậm chí, con giáp keo kiệt này không nghĩ đến việc đôi khi thưởng cho mình những món quà có giá trị khích lệ tinh thần. Vì vậy, cuộc sống của họ thường trôi đi một cách có kế hoạch, có định hướng rõ ràng nhưng lại thiếu đi niềm vui.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong những con giáp bị mang tiếng là keo kiệt chỉ vì không cho người bạn hoặc người thân vay tiền. Thực tế là có những khó khăn bạn không tiện nói ra nhưng người ta cứ nghĩ rằng bạn dư dả, khi bạn giải thích không thể cho mượn tiền thì bị cho rằng ích kỷ, tham lam.

Hơn ai hết, bản mệnh hiểu rằng, chuyện liên quan đến tiền bạc, tài chính lúc nào cũng vô cùng nhạy cảm. Theo tuvingaynay.com thực tế là bạn sẵn lòng cho họ mượn một hai lần vì việc gấp nhưng nếu họ được nước lấn tới, tới vay bạn hết lần này tới lần khác thì bạn đành phải từ chối. Bạn không cho vay, người ta quay ngoắt nói bạn sống không có tình có nghĩa cũng không đáng để tâm.

Những người này không có lòng biết ơn khi đi vay tiền, dù họ có phải người thân thích hay không, thái độ cùng với việc mượn tiền không trả nhiều khi còn vượt qua cả sự tưởng tượng của bạn. Không ít chuyện người thân vì chuyện tiền bạc mà trở mặt thành kẻ thù trong phút chốc, đối với kiểu “cho vay những chưa chắc đã được trả” như vậy thì bạn thà mang tiếng một chút cũng không sao.

Bạn hãy cứ “keo kiệt” một chút, tránh phiền phức sau này, đồng thời cũng là giữ tiền cho mình vì đó là tiền mồ hôi xương máu mình vất vả làm ra, mình có quyền tiếc, có quyền sử dụng nó theo ý của mình.

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