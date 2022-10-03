Đuổi không kịp độ may mắn với 3 con giáp này trong tuần đầu tiên của tháng 10/2022

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 20:00

Tuần mới của tháng 10 này nhiều con giáp mừng hết sẩy.

TUỔI SỬU

Tuổi Sửu may mắn khi tuần mới gặp được quý nhân, có nhiều người ưu ái cho bạn vì trước đây bạn đã từng giúp đỡ họ rất nhiều. Cấp trên có vẻ hài lòng về thái độ làm việc chuyên nghiệp hết mình của bạn. Nhờ điểm này bạn đã gây được ấn tượng mạnh với sếp rồi đó.

Tình hình tài chính cao, công việc bán hàng cũng tăng doanh thu giúp cho bạn có thêm năng lực, vượt xa bạn bè. Đẳng cấp được khẳng định lại thêm tinh thần hết mình vì công việc càng khiến bạn thành công hơn. Nói chung tuần này chỉ có tiền, có thắng mà không có thua.

TUỔI THÌN 

Là con giáp phát tài tuần này, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều.

Đầu tuần đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến cuối tuần, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

Đuổi không kịp độ may mắn với 3 con giáp này trong tuần đầu tiên của tháng 10/2022 - Ảnh 1

Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài.

 

Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

TUỔI TUẤT

Tuất may mắn, tình yêu của Tuất vô cùng tốt đẹp, nhận được lời tỏ tình của người ấy. Bạn có nhiều động lực để làm việc hơn khi chuyện tình cảm đã ổn định. Tuần này, bạn đã đầu tư rất tốt vào công việc kinh doanh, món lợi thu về từ công việc này vô cùng nhiều.

Bạn có vẻ đang được sếp cất nhắc lên vị trí cao hơn vì đã nhận năng lực của bạn, sợ bạn chuyển việc, cố gắng giữ bạn lại thật chặt. Cố gắng phát huy tinh thần làm việc hết mình nhé, đừng để người khác cướp mất cơ hội tốt.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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