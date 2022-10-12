Top 3 con giáp luôn thích tự lập làm chủ bản thân, thành công dựa vào thực lực, khiến nhiều người ngưỡng mộ

Chưa bao giờ nhờ vả ai và các con giáp này cũng không có ý định giúp đỡ.

Tuổi Sửu

Từ trước đến nay, người tuổi Sửu chẳng bao giờ nghĩ tới việc ỷ lại vào người khác, đa số trường hợp đều là mọi người tin tưởng, dựa dẫm vào họ, chứ họ chẳng mấy khi mở lời nhờ vả ai.

Con giáp tự lập này cảm thấy mình muốn thực hiện điều gì thì tốt nhất là im lặng mà thực hiện ngay, không cần phải nhờ vả bất cứ ai cả. Nếu như nhờ vả người khác, họ sẽ mất đi quyền chủ động, muốn làm việc gì cũng phải thảo luận với người kia, khiến họ bị phân tâm, vì thế mà có khi kết quả công việc còn không lý tưởng bằng việc làm một mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sống rất có chủ kiến, họ luôn rõ ràng điều mình thực sự mong muốn là gì, muốn mình có một cuộc sống thế nào. Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã không muốn người khác sắp đặt mọi việc cho mình, hướng dẫn hoặc bắt ép mình phải là thế này thế khác. Cho dù người ấy có là cha mẹ của mình đi chăng nữa.

Họ sớm vạch ra cho mình một đích đến và một kế hoạch làm sao để đạt được những điều mình mong muốn. Vì thế mà họ sẽ quyết tâm thực hiện theo, không để bất cứ ai chi phối.

Con giáp không thích nghe cha mẹ sắp đặt này sẽ không cho phép ai gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Không bắt ép bản thân mình phải nghe theo lời của bất cứ ai. Họ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại mà mình mong muốn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đã trông thấy quá nhiều trường hợp vì hay dựa dẫm vào người khác nên mới rơi vào tình cảnh “há miệng mắc quai”, cuối cùng bị người ta lừa gạt mà cũng chẳng thể làm gì cả.

Vì thế, họ chẳng có đủ sự tin tưởng để giao bất cứ công to việc lớn gì của mình cho người khác, cho dù nếu việc nhờ vả có thể khiến họ đỡ vất vả hơn đi chăng nữa.

Con giáp tự lập này cảm thấy, nếu công việc được nhẹ nhàng hơn mà tinh thần lại phải lo lắng, sợ mọi việc không như ý mình thì thà không nhờ vả còn hơn. Ít nhất mình tự làm việc của mình, dù kết quả có không như ý muốn đi nữa thì mình cũng có thể tự rút được kinh nghiệm, không cần phải oán trách ai cả.

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