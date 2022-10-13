Điểm mặt các loại thực phẩm được cho là sát thủ đối với tim mạch, cần loại bỏ khỏi thực đơn mỗi ngày

Dinh dưỡng 13/10/2022 07:19

Nếu không muốn bào mòn tim mạch, loại bỏ ngay các loại thực phẩm dưới đây ra khỏi thực đơn mỗi ngày.

Thịt ba rọi xông khói

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt ba rọi xông khói có hàm lượng calo khá cao và hàm lượng chất béo bão hòa chiếm hơn một nửa số lượng calo của món ăn này. Do đó, khi ăn nhiều thịt ba rọi xông khói có thể khiến chỉ số Cholesterol xấu tăng cao cũng như gia tăng nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim.

Điểm mặt các loại thực phẩm được cho là sát thủ đối với tim mạch, cần loại bỏ khỏi thực đơn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi chế biến loại thức ăn này cần phải sử dụng khá nhiều muối nên khi ăn quá nhiều hoặc thường xuyên ăn sẽ khiến huyết áp tăng cao và tim cũng phải làm việc nhiều hơn

Bánh mì kẹp thịt

PGS.TS Regina Druz, Khoa tim mạch tại Đại học Hofstra, Trưởng khoa tim mạch tại Bệnh viện St. John Episcopal ở thành phố New York, Mỹ cho rằng mối liên quan giữa chất béo bão hòa và bệnh tim chưa thực sự rõ ràng nhưng nói chung, chất béo bão hòa từ động vật, đặc biệt là khi kết hợp với carbohydrate gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe trái tim. Do vậy, bạn nên tránh các nhà hàng thức ăn nhanh, đặc biệt có xu hướng sử dụng nguyên liệu có chất lượng thấp và phương pháp nấu ăn không lành mạnh.

Đường, muối, chất béo

Theo thời gian, một lượng lớn muối, đường, chất béo bão hòa và carbs tinh chế sẽ làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Nếu bạn lo lắng về sức khỏe trái tim của mình, bạn nên tránh lạm dụng những thực phẩm có hại cho tim mạch này. Chỉ nên bổ sung chúng qua trái cây và rau quả tốt cho sức khỏe, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và sữa ít béo.

Nước ngọt và rượu 

Thành phần chủ yếu trong các loại nước ngọt chính là đường, vì thế việc thường xuyên uống nước ngọt làm cho hàm lượng đường cung cấp cho cơ thể vượt quá mức cho phép. Ngoài ra, những đối tượng uống nhiều soda, nước ngọt thường rất dễ tăng cân với nguy cơ cao dẫn đến béo phì, huyết áp cao, đái tháo đường (tuýp 2) và các vấn đề sức khỏe tim mạch.

Điểm mặt các loại thực phẩm được cho là sát thủ đối với tim mạch, cần loại bỏ khỏi thực đơn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp hoặc hàm lượng chất béo Triglyceride trong máu cao cũng nên kiêng rượu. Bởi vì chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của tim cũng như gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Đối với những người sức khỏe bình thường vẫn có thể bị tăng cân, cao huyết áp, đột quỵ hoặc suy tim nếu uống rượu quá nhiều.

Các loại ngũ cốc tinh chế

Theo Nieca Goldberg, MD, giám đốc y tế của NYU Women’s Heart Program ở New York, một số loại thực phẩm tồi tệ nhất đối với trái tim của bạn là thực phẩm chế biến sẵn. Tiến sĩ Goldberg giải thích: “Thực phẩm đã qua chế biến khiến lượng đường và insulin tăng mạnh, rồi sau đó giảm mạnh, khiến bạn đói hơn, và ăn nhiều hơn.

Thực phẩm chế biến thường chứa ngũ cốc tinh chế, bao gồm bột mì trắng hoặc gạo trắng. Một nghiên cứu năm 2017 trên Tạp chí Quốc tế về Y học Lâm sàng và Thực nghiệm cho thấy ăn ngũ cốc tinh chế có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 9,4%.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn 

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