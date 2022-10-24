Top 3 con giáp mới mở mắt đầu tuần, may mắn đã 'chực chờ' tận cửa (24-30/10/2022)

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 17:17

Điểm danh các con giáp nhận tài lộc trong những ngày đầu tuần.

Tuổi Mão

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Top 3 con giáp mới mở mắt đầu tuần, may mắn đã 'chực chờ' tận cửa (24-30/10/2022) - Ảnh 1
Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề của mình. Nếu dũng cảm nhận lỗi, bạn sẽ phát triển nhanh chóng hơn.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy

Tuy nhiên, hôm nay bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ tìm cớ đẩy mọi công việc nhà cho người ấy, còn mình thì bàng quan.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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