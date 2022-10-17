Con giáp nào không bao giờ chịu xuống nước nhận sai, thường cố chấp nên khó phát triển bản thân?

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 10:38

Những con giáp dưới đây được mệnh danh là cố chấp, chấp niệm với ý định của mình.

Tuổi Sửu

Chắc hẳn ai ai cũng đều biết tính tình người tuổi Sửu thế nào rồi. Nhắc đến con giáp cố chấp, không ai không nghĩ đến người tuổi Sửu.

 

Tử vi 12 con giáp cho thấy tính cách của họ cũng giống như việc họ không thích nói chuyện vậy, vừa thâm trầm vừa cứng nhắc, làm thế nào cũng không thay đổi được. Dù họ biết mình sai mười mươi nhưng đừng hòng bạn nghe được lời xin lỗi từ họ.

 

Họ không chịu được việc nhận mình sai, còn hay cãi cùn như trẻ con, nhất quyết phủ nhận đến cùng. Nhưng nói thực, người miệng lưỡi không mấy linh hoạt như tuổi Sửu, mấy khi cãi cho nổi. Thế nên, sau vài lần, họ học theo bài im lặng.

 

Nếu bạn ở bên người tuổi Sửu thì cũng đừng ngạc nhiên khi con giáp này phạm sai lầm nhưng nhất quyết không xin lỗi, cũng chẳng giãi bày gì. Họ sẽ chỉ ngồi yên, ai cạy miệng cũng chẳng nói nửa lời, quyết không nhận lỗi. Với trường hợp này, nếu nhất định phải phê bình, bạn hãy chú ý lựa chọn từ ngữ uyển chuyển, dễ chịu chút nhé.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhìn bên ngoài thì tính tình rất tốt, lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn, nhẹ giọng đối đáp. Ấy thế nhưng bạn đừng tưởng thế thì có nghĩa là họ dễ dàng cúi đầu nhận sai về mình nhé, họ là con giáp cố chấp đấy. Riêng trong chuyện này, họ cũng có phần giống như người tuổi Sửu, chỉ hơi khác ở cách thể hiện mà thôi. Những chú Mèo của chúng ta cũng sẽ chẳng nói mấy lời kiểu “xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm” gì gì đó đâu.

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Họ vốn khéo léo mà, thế nên bạn sẽ được thấy 1 màn chuyển hướng vô cùng ngoạn mục. Bằng cách nào đó, họ sẽ khéo léo chuyển chủ đề, hoặc khiến cho bạn thấy cảm thông với họ. Tới cuối cùng, thay vì trách phạt họ, bạn lại quay ra tự vấn mình liệu có quá khắt khe mà hiểu lầm họ hay không.

 

Tuổi Dậu

 

Thứ mà người tuổi Dậu giỏi nhất có lẽ chính là đánh bóng hình tượng bản thân. Nếu như bạn lỡ chỉ ra lỗi lầm gì đó của họ, khiến cho họ mất mặt thì bạn sẽ được thấy ngay họ là con giáp cố chấp đến nhường nào.

 

Để bảo vệ hình ảnh của mình, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nhận sai. Chẳng những không nhận sai, họ còn đẩy lỗi sang cho người khác, nói gì cũng có chứng cứ rõ ràng, có tình có lý.

 

Xét chuẩn ra thì họ đi làm diễn viên cũng được, bởi mấy ai nói lời điêu toa mà diễn như thật với bộ mặt nghiêm túc như người tuổi Dậu. Họ đã thoái thác là làm cho đến cùng, hoàn hảo như kịch bản viết sẵn, khiến cho người nghe đều tưởng rằng đó mới là sự thật.

 

Cố chấp, không chịu nhận sai về mình đến mức độ thượng thừa như thế, có lẽ nếu bạn có ý định vạch mặt con giáp này thì có lẽ nên rút lui, kẻo cuối cùng chính mình lại là người ăn quả đắng đó.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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