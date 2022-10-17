Con giáp nào vướng hạn tam tai tháng 11 dương lịch sắp tới?

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 11, người tuổi Tị khó lòng có được niềm vui về tình cảm trong tháng này, thậm chí còn phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những biến cố lớn lao. Đặc biệt, với những ai đã lập gia đình thì đôi bên thường xuyên khắc khẩu, khiến tình cảm ngày càng xa cách, dễ nảy sinh nghi ngờ, hiểu lầm, ghen tuông vô lý. Vốn đã mệt mỏi vì công việc, áp lực kiếm tiền thế mà nửa kia còn không cảm thông và sẻ chia, luôn tỏ ra nghi ngờ khiến bạn vô cùng chán nản và trên hết là thất vọng. Những cuộc tranh luận dần biến thành tra khảo khiến cả hai đều cảm thấy mỏi mệt, không muốn nghe nghe cũng không muốn giãi bày, cũng chỉ bởi một trong hai bạn tỏ ý ngờ vực về tình cảm của đối phương dành cho mình. Nếu cứ để tình trạng căng thẳng này kéo dài, tình yêu của hai bạn sớm muộn gì cũng sụp đổ và tạo điều kiện cho kẻ thứ 3 xuất hiện. Hãy bình tĩnh cùng nhau khắc phục tình trạng này, đừng để đến khi hối hận thì đã muộn.

Xem vận hạn 12 con giáp tháng 11, sự nghiệp của người tuổi Tý có dấu hiệu bị tiểu nhân hãm hại, muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong. Có lẽ chính những thành tích xuất sắc trong công việc đã khiến bạn rơi vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét, đố kị.

Thời điểm này, mệnh chủ cần chú ý nhiều trong lời ăn tiếng nói, cũng như chau chuốt hơn trong những việc mình làm để có kết quả tốt nhất, tránh để những kẻ ghen ghét có lời gièm pha, cho rằng bạn được ưu ái chứ không thực sự có năng lực. Làm gì tuổi Tý cũng cần tỉnh táo và thận trọng. Không quản chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh ám muội sẽ tránh được một vài rắc rối cản trở con đường phát triển sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Thời điểm này, người tuổi Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó các cặp đôi dễ phát sinh mâu thuẫn, xung đột.



Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình, vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy, bởi có thể bạn đang là nguyên nhân trực tiếp nhất khiến người ấy dần rời xa mình, đến với vòng tay của người khác đấy.

Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh. Suy cho cùng, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung ắt sẽ xảy ra xung đột, khoảng cách cứ lớn dần và kẻ thứ 3 thừa cơ xuất hiện.

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