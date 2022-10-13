Điểm mặt 3 con giáp nữ luôn mang lại may mắn, vượng phát cho người xung quanh

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 20:00

Những con giáp nữ dưới đây được mệnh danh là thần tài may mắn của mọi người.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng phụ nữ tuổi Mùi sống lý trí, chu đáo. Họ là người có tài năng, có thể phát triển tốt trên con đường sự nghiệp. Người này luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu. Tuổi Mùi luôn hướng về gia đình và sẵn sàng làm mọi thứ để người thân có cuộc sống tốt đẹp.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Mùi có thể lo chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà. Họ mang tư duy tiến bộ, không thích lệ thuộc vào người khác.

Người tuổi Mùi có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần trời bạn. Họ có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Cha mẹ có con tuổi Mùi cũng được hưởng chung vận may. Phụ nữ tuổi Mùi mang số vượng phu ích tử, là quý nhân của gia đình, giúp sự nghiệp của chồng ngày càng vượng phát.

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất là một trong số những tuổi may mắn trong số 12 con giáp, cả đời không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, luôn có cuộc sống dư dả, đủ đầy. Con giáp này cũng là người tốt bụng, quan tâm, chăm sóc cho người khác.

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Không chỉ bản thân họ có phúc khí dạt dào mà họ cũng luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và cho những người xung quanh.

Họ cũng san sẻ vận may của mình cho các thành viên trong gia đình nên cuộc sống của gia đình có người tuổi Tuất luôn hòa hợp, vui vẻ, tài lộc hưng vượng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sống khá lý tính. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Bản mệnh là con người thực tế, chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống ấm no.

Trong gia đình, phụ nữ tuổi Sửu là người hiếu thảo với cha mẹ, biết chăm sóc chồng con. Họ vất vả bên ngoài kiếm tiền không phải dành cho bản thân mà để gây dựng tổ ấm, mang lại cuộc sống đủ đầy cho những người thân yêu. Do đó, họ cũng nhân lại một cuộc sống hạnh phúc, được mọi người yêu thương hết mực.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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