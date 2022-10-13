Top 3 con giáp luôn có cái tôi cao và coi trọng bản thân, không xem trọng ý kiến của người khác

Trong tử vi 12 con giáp có 3 con giáp thích cầm quyền.

Tuổi Tý

Đặc điểm nổi bật thường thấy của người tuổi Tý là giỏi giao tiếp, ăn nói khéo léo, mối quan hệ xã giao rộng. Tuy nhiên con giáp này khá ích kỉ, lúc nào cũng coi bản thân là nhất quả đất mà không xem trọng ý kiến của người khác.

Bên cạnh đó, người cầm tinh con Chuột rất giỏi tiết chế cảm xúc, ít khi thấy họ biểu đạt sự tức giận hay mất bình tĩnh trên khuôn mặt. Điều đó khiến mọi người không thể đoán biết được họ đang nghĩ gì, có ý định làm gì. Dường như lúc nào họ cũng tỏ ra mình là người nguy hiểm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng sở hữu tính tham lam, sự tham lam của họ thể hiện qua hai phương diện, một là tiết kiệm đến mức keo kiệt, hai là tham đồ của người khác.

Con giáp này cầm tiền trong tay sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chi tiêu phung phí. Họ sẽ nhịn ăn nhịn tiêu, càng tiết kiệm được nhiều tiền họ càng cảm thấy kinh tế của mình vững vàng, khiến họ cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Đồng thời, khi nhìn thấy người khác sở hữu món gì, họ đều mong muốn mình có được món đồ đó, cho dù có phù hợp với mình hay không.

Tuy có lòng tham lam nhưng con giáp này cũng sẽ không chủ động làm hại người khác, sự tham lam của họ chỉ có mình họ biết được mà thôi.

Tuổi Tỵ

Bề ngoài, người tuổi Tỵ luôn tạo cảm giác bí ẩn và khá lạnh lùng nên mọi người cảm thấy khó gần. Bên trong họ là người tỉ mỉ, chu đáo nhưng có phần hơi ích kỉ và tự phụ. Họ có thể lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu của mình.

Ngoài ra, con giáp này lúc nào cũng thích phải độc quyền sở hữu mọi thứ, không muốn đi sau ai đó. Lí do để biện minh cho việc quá coi trọng bản thân của người tuổi Tỵ chính là phải biết yêu mình trước khi yêu người khác.

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