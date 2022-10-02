Tử vi tuần mới (3-9/10/2022), con giáp nào ngửa tay hốt vận tài trời ban?

Phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc vào cuối tuần. Bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Sửu có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu của mình và gặt hái thành công.

Chuyện tình cảm dần tiến triển tích cực hơn khi bạn và người ấy đã học được cách bao dung cho nhau. Dù đôi bên vẫn còn những tật xấu khó sửa, xong không ai lấy đó làm lý do để soi mói, xét nét người còn lại, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.

Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may của mình trong kinh doanh, đầu tư. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời khẳng định rằng nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Tị

Tuần này sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Bạn có thể trở thành tấm gương sáng cho mọi người xung quanh noi theo.

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi phương diện. Chỉ khi đã ở vào tư thế sẵn sàng, bạn mới không trở nên bất ngờ, bị động khi cơ hội đến.

Có điều trên phương diện chi tiêu, Tiểu Hao cũng cho thấy bạn đang phải tốn khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện tiền nong, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Xin chia buồn với người tuổi Tị vì đường tình duyên của bạn có dấu hiệu rất ảm đạm trong suốt cả tuần này. Người độc thân vẫn sống trong thế giới riêng, không muốn mở lòng với người khác. Trong khi đó, người đã lập gia đình thường rơi vào cảnh vợ chồng xa cách do đôi bên ít tâm sự, thường giấu mọi chuyện trong lòng. Bạn cần nhanh chóng tìm cách cải thiện tình trạng này.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, kí kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy.

Có điều, dù đang ở độ tuổi nào thì con giáp may mắn tuần này cũng cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Dù công việc đang trên đà phát triển, bạn cũng cần chú ý để mình được nghỉ ngơi.

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