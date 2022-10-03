Tuần mới (3-9/10/2022) gõ cửa, con giáp nào nhận lời chúc ồ ạt, con giáp nào đừng vì thất bại mà gục ngã bản thân?

Tuần này là một tuần thách thức nhưng cũng tiềm ẩn cơ hội đối với người tuổi Tị. Công việc cấp trên giao cho bạn có thể khiến bạn thấy khó khăn, vất vả, song bạn biết tận dụng cơ hội để vươn lên, thậm chí khẳng định được vị trí của mình trong tập thể.

Phương diện tình cảm cực kì rực rỡ, đặc biệt là trong những ngày đầu tuần. Điều đó cho thấy những người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ từ người khác giới. Hãy cho đối phương cơ hội được tiến gần hơn đến bên mình, mở ra một trang mới cho cuộc sống.

Tuy nhiên, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng nên chi tiêu có chừng mực hơn, không nên đua đòi chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh tốn kém, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.

Tài lộc phát triển tích cực vào những ngày gần cuối tuần. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường nên luôn là người dẫn đầu xu hướng, không sợ các đối thủ cạnh tranh. Con giáp này có thể thu tiền về đầy túi trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước phát triển cực kì nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ cấp trên, thậm chí có người còn chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Tài lộc phát triển khả quan nhất vào những ngày cuối tuần. Người làm công ăn lương sẽ được nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, trong khi đó người làm kinh tế thì thu lợi nhuận từ các mối khách hàng, kí kết được nhiều hợp đồng giá trị với các đối tác triển vọng.

Con giáp này cũng sẽ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dường như người bạn thầm mến đã lâu cũng có cảm giác tương tự dành cho bạn. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng mình với đối phương nhé, khả năng thành công rất cao đấy.

Có điều, dù đang ở độ tuổi nào thì con giáp may mắn tuần này cũng cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn. Dù công việc đang trên đà phát triển, bạn cũng cần chú ý để mình được nghỉ ngơi.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới, một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Tý làm công ăn lương. Dù đầu tuần mọi việc tiến triển có vẻ suôn sẻ thì đến khoảng thời gian sau đó, nhiều khó khăn ập đến khiến bạn trở tay không kịp. Thương Quan và Kiếp Tài cho thấy bạn cần chú ý đến mối quan hệ giữa cấp trên hoặc đồng nghiệp.

Trong những lúc như thế này, bản mệnh cần đặc biệt chú ý cách cư xử của bản thân, đừng để những hành động hoặc lời nói nóng nảy của mình khiến người khác ác cảm. Hãy nhớ rằng sự bình tĩnh, tập trung có thể giúp bạn khắc phục và vượt qua mọi vấn đề dù là nan giải nhất.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng chưa có nhiều cải thiện đáng kể, nhất là đối với những ai còn độc thân. Thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tụ họp bạn bè, người thân, bạn dù mở lòng cũng khó gặp được người phù hợp.

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