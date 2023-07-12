CHẤN ĐỘNG: 3 con giáp cực kỳ may mắn, công việc suôn sẻ, nguồn thu ổn định, tiền bạc chảy vào ồ ạt, tình yêu đươm hoa kết trái từ cuối tháng 7/2023

Tuổi Sửu dễ được khen ngợi nhờ những thành tích gần đây. Một số người làm quản lý thì hoàn thành công việc chuẩn chỉnh, có trách nhiệm, nhưng chú ý đừng lấy uy quyền mà ức hiếp mọi người. Nhưng tài lộc lại có phần giảm sút. Con giáp này dễ mất tiền cho công an giao thông hoặc vung tiền không đúng nơi đúng chốn. Bản mệnh được nhắc nhở đừng ham vài đồng lãi mà cho người ta vay tiền và khi ra ngoài nhớ tuân thủ quy định giao thông…

Trên phương diện tình cảm, dù những mâu thuẫn trong các mối quan hệ đang được xoa dịu, con giáp này cũng không nên chủ quan. Nay có thể sẽ có xô xát, cãi cọ, bực tức nhưng hãy kiềm chế, một điều nhịn thì chín điều lành, nó rất tốt cho bản mệnh.

Công việc có dấu hiệu tích cực. Nhiều người sắp được tăng lương, được đề bạt hoặc đòi lại được quyền lợi của mình trong công việc. Tâm tính cần cù, thật thà, tháo vát như bản mệnh sẽ sớm được người khác nể phục. Tuổi Dần được cục diện Mộc khắc Thổ nhắc nhở rằng chuyện tình yêu đâu phải trò đùa, đừng cợt nhả, thích thì đến không thích thì đi. Dù bản mệnh có nhiều người theo đuổi nhưng đừng vì thể mà kén chọn. Dù được bạn bè tôn trọng nhưng cũng đừng to tiếng, cáu gắt với họ.

Vận tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhiều người nhận được tiền đền bù hoặc được tiền thưởng, tiền lương sớm. Con giáp này có khả năng đạt được thành tích rất tốt, hứa hẹn sẽ là một ngày đầy thắng lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của Mão cực kỳ suôn sẻ và tốt đẹp nhờ Tam Hợp trợ vận. Có vài kẻ thích ném đá giấu tay nhưng chẳng làm gì được bạn, vì bạn tốt xấu ra sao đều thể hiện thẳng ra chứ không thảo mai để lấy lòng cấp trên, đối tác như bao người. Làm ăn có tâm thì càng ngày càng có tầm nên đừng sợ tiểu nhân. Bên cạnh đó, Thiên Tài cũng đem lại những tín hiệu đáng mừng cho công việc của Mão. Bạn cẩn thận trong từng đường đi nước bước nên cũng giúp được người khác rất nhiều. Ai muốn chơi xổ số, bốc thăm may mắn hoặc mua đất nên tận dụng ngày này.

Đường tình duyên của con giáp này không được êm đềm cho lắm do Mộc khắc Thổ. Bạn có nhiều cơ hội để làm quen với bạn khác giới nhưng không đủ để hấp dẫn họ trong mối quan hệ nam nữ. Nhiều người bị người khác bàn tán sau lưng, dù oan ức nhưng cũng không thèm giải trình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm