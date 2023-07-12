Chúc mừng 3 con giáp đạt được ước mơ của bản thân, cấp trên ưu ái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, chức vụ tốt bỗng chốc về tay, công việc cứ thế mà suôn sẻ, thành công trong cuối tháng 7/2023

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn nằm ngoài tầm tay, vất vả rất nhiều nhưng không có thành quả xứng đáng. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc vì quá thật thà. Mặc dù bạn được khen ngợi vì luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ, nhưng trong kinh doanh làm ăn thì phải lựa chọn đối tác phù hợp để tránh những sự cố không mong đợi.

Về tình cảm, bạn nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh, trở thành rào cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp hơn. Nếu không tự mình hàn gắn vết thương lòng, dù có người thật sự yêu thương bạn xuất hiện thì bạn cũng rất có thể sẽ bỏ lỡ đối phương vì sự do dự của mình.

Người tuổi Tuất may mắn có việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Cát khí giúp nâng tầm sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể tự tin triển khai các kế hoạch ấp ủ từ lâu, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú. Cũng nhờ cát khí tăng cao nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Còn người làm công thì cũng sẽ có cơ hội được nhận các khoản thưởng nóng, phụ cấp…

Tuất mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch như vậy bạn hãy mau chóng tiến hành, nhưng hãy chắc chắn là kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi may mắn đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi. Những công sức của con giáp này cũng được đền đáp xứng đáng. Thậm chí bản mệnh khá may mắn cho nên có thể nhận được một món quà hoặc khoản tiền bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng cần thực sự tỉnh táo trước những lời cám dỗ, mời chào đầu tư có thể khiến bản mệnh gặp rắc rối sau này. Con giáp này cũng nên thôi ôm đồm chuyện của người khác, ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình, chỉ cần tập trung vào bản thân, thế là đủ.

Vận trình tình cảm của con giáp này khó duy trì được sự ổn thỏa, bản mệnh và đối phương đang có rất nhiều mâu thuẫn. Cả hai đều biết điểm yếu của đối phương ở đâu nên khi nóng giận lại càng dễ công kích vào đó và gây tổn thương cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm