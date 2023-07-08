Đúng 7 ngày cuối tháng 7/2023 VÉT CẠN LỘC TRỜI: 3 con giáp sẽ mỏi tay đếm tiền, tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ, giàu sang bám gót, cuộc sống đạt đến đỉnh cao của thành công

Tuổi Tuất có cơ hội gặp được quý nhân trong công việc. Đây là dịp để bản mệnh thể hiện năng lực, chứng minh cho quý nhân thấy bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự nâng đỡ của đối phương. Vận may rất có lợi cho đường ngoại giao, giúp Tuất được nhiều người yêu mến. Con giáp này luôn cư xử đúng mực, khéo léo nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ. Nếu tận dụng các mối quan hệ quen biết thì bản mệnh có thể đạt được các mục tiêu về công việc hay tiền bạc.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm lại không được như ý. Tuy khá hòa nhã với mọi người nhưng lại ngô nghê trong tình yêu, dễ làm đối phương hờn giận vì sự vô tâm. Con giáp này nên chú ý cách hành xử của mình, đặc biệt là nên giữ khoảng cách với người khác phái khác.

Tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thậm chí, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Vì thế, hãy tự tin đối diện với mọi thách thức và những điều chưa biết trước. Việc hợp tác làm ăn với mọi người cũng diễn ra khá thuận lợi. Bạn biết cách thỏa hiệp để đôi bên cùng có lợi, khiến tiền chảy về đầy túi. Bạn nhận ra rằng không phải lúc nào cũng giữ khư khư lấy lợi ích của mình đã là cách làm việc thông minh.



Tuy nhiên, bạn không nên tiến hành những việc quá trọng đại. Hãy dời kế hoạch thực hiện sang ngày khác phù hợp hơn, như vậy thì mới gặp được nhiều may mắn, công việc mới tiến triển thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý được dự báo có cơ hội gặp được quý nhân, được đối phương chỉ cho đường đi nước bước đúng đắn, thành công trong việc xử lý tất cả các công việc. Mối quan hệ đồng nghiệp cũng có sự hài hòa. Đó cũng chính là những người luôn sát cánh bên bạn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, Tý hãy giúp đỡ đồng nghiệp khi họ yêu cầu.

Thủy sinh Mộc, các bạn độc thân sẽ có cuộc gặp gỡ đầy mới mẻ và thú vị, nhưng bạn vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc để tránh đưa ra lựa chọn sai lầm trong lúc vội vàng. Bầu không khí gia đình ấm áp, các thành viên hòa thuận.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm