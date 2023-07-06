Thần Tài chỉ điểm: 3 con giáp đón vận may trong sự nghiệp, lợi nhuận ào ào vào túi, công danh mở rộng, tiền nhiều bung ví, lộc lá sum suê, hỷ sự ập vào nhà sau tháng 7/2023

Tuổi Sửu sẽ không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền bạc. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm có một túi tiền rủng rỉnh do khách hàng, đối tác thanh toán theo đúng hạn hợp đồng. Người kinh doanh bất ngờ nhận được một khoản hời lớn do hạng mục đầu tư đứng im trước đó bất ngờ đem lại lợi nhuận. Đây là lúc bản mệnh cần tập trung vào những dự án triển vọng để có thể tiếp tục thu hồi trong tương lai.

Nếu đã lên kế hoạch thực hiện một trong số những công việc này thì bản mệnh có thể bắt đầu ngay, như vậy sẽ được thuận lợi.

Người tuổi Dần nên âm thầm hành động, Kiếp Tài cảnh báo dễ có một cuộc đối đầu với ai đó vào giai đoạn này sẽ khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn thực tế. Nhưng bù lại bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn, vì thế hãy cố gắng và kiên nhẫn hơn một chút nhé. Tinh thần của bạn đóng vai trò rất quan trọng, vì thế, hãy gần gũi với những người tích cực. Có thể họ không giúp được nhiều hay không cho bạn được lời khuyên nhưng có thể ở bên để động viên, an ủi bạn.



Thổ - Mộc xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Hiện giờ bạn thấm mệt, cơ thể đau nhức có thể là vì làm việc quá nhiều không đủ thời gian đủ để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão dễ vướng phải thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp. Khi đôi bên có ý kiến bất đồng, bản mệnh chớ nên nóng nảy hạ thấp quan điểm của người khác. Trước khi lên tiếng phản đối, cần phải chú ý lắng nghe đối phương.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cũng dễ chiến tranh lạnh với nửa kia. Có lẽ hai người đều đang đặt cái tôi của mình lên quá cao nên chẳng thể nghe được ý kiến của đối phương cũng như chịu xuống nước để nói lời xin lỗi trước. Người độc thân thích tận hưởng cuộc sống tự do tự tại hơn là bị trói buộc bởi một người nào đó. Chính vì vậy, bản mệnh có những động thái khá tiêu cực để từ chối tình cảm, thậm chí khiến người chân thành với mình phải chịu tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm