Thời điểm VÀNG: 3 con giáp gặp nhiều điều may, quý nhân phù trợ, công việc thăng tiến chóng mặt, nhanh chóng nắm bắt để đổi đời, tha hồ tận hưởng hạnh phúc ngất ngây sau ngày 13/7

Những người làm kế toán, tài chính, xổ số, chứng khoán hôm nay sẽ may mắn hơn những người khác. Có khả năng cao sẽ được thưởng nóng hoặc có tiền lộc từ khách hàng, tuy nhiên con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng hay ham mê cờ bạc kẻo sự nghiệp đi lùi. Điểm đáng chú ý nhất là tài chính do cục diện Thổ khắc Thủy. Cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh làm ra tiền sẽ có những người nhòm ngó, ghen tị lần lượt kéo tới mượn tiền, cần hết sức thận trọng.

Đường tình cảm thuận lợi nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Vợ chồng dù ở bên cạnh mắng nhau suốt ngày nhưng hễ xa một chút là nhớ. Con cái mạnh khỏe bình an, đi xa làm ăn được ơn trên phù hộ độ trì vượt qua hoạn nạn.

Việc làm suôn sẻ, có thêm công việc phụ ngoài giờ hành chính để cải thiện kỹ năng và kiếm tiền. Đây không phải ngày cho những bước tiến lớn, vì thế nên hãy làm từng bước nhỏ và an phận với công việc hiện tại. Về đường tài vận, Tỵ có Thực Thần nâng đỡ nên khoản tiền bạc của bạn vẫn có dấu hiệu sinh sôi nảy nở chưa dừng lại. Nên đầu tư vào việc ăn uống hoặc học hành của bản thân và gia đình, nó sẽ đem lại những kết quả không ngờ tới.

Vận trình tình duyên không như ý do Thủy khắc Hỏa. Bề ngoài êm ấm chưa chắc đã thực sự hạnh phúc, vì thế nên đừng vội phán xét người khác. Nữ tuổi Tỵ có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp, nhưng đến khi bị bệnh thì không nên cố gắng làm gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trong thời gian tới cẩn thận bị mất chức, thôi học, bỏ việc giữa chừng hoặc không xin được việc. Bản mệnh nên trau dồi bản thân và khiêm tốn hơn thì khả năng thành công trong công việc sẽ cao hơn đáng kể. Về mặt tài chính, tuổi Ngọ kiếm được nhưng cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều. Gần đây hay phải chi tiền cho rất nhiều khoản nên tiền lương về chưa nóng đã vơi mất rồi.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng có nhiều âu sầu, nhưng người thân, bạn bè mấy ai hiểu thấu. Con giáp này rồi cũng có thể thấy được là không ai hiểu mình, toàn người chỉ giỏi lợi dụng và đặt điều, sống không thật.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm