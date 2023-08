Thời điểm VÀNG: 3 con giáp gặp nhiều điều may, quý nhân phù trợ, công việc thăng tiến chóng mặt, nhanh chóng nắm bắt để đổi đời, tha hồ tận hưởng hạnh phúc ngất ngây sau ngày 13/7

Tuổi Thìn

Những người làm kế toán, tài chính, xổ số, chứng khoán hôm nay sẽ may mắn hơn những người khác. Có khả năng cao sẽ được thưởng nóng hoặc có tiền lộc từ khách hàng, tuy nhiên con giáp này chớ ngủ quên trên chiến thắng hay ham mê cờ bạc kẻo sự nghiệp đi lùi. Điểm đáng chú ý nhất là tài chính do cục diện Thổ khắc Thủy. Cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh làm ra tiền sẽ có những người nhòm ngó, ghen tị lần lượt kéo tới mượn tiền, cần hết sức thận trọng.