GẶP THỜI: 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, tài lộc rủng rỉnh, tiền đổ về nhiều như nước, phát triển mọi thứ rực rỡ, cuộc sống sung túc đến bất ngờ sau ngày 17/7

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 13:36

Công việc tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao.

Tuổi Mão

Tuổi Mão lâm Kiếp Tài nên đi làm hay ở nhà cũng chật vật như nhau. Kinh doanh không có lời, khách hàng thì khó tính, hay nợ nần. Bạn cũng nên đề phòng bị cướp công trắng trợn, có đồng nghiệp ghen ăn tức ở đặt điều nói xấu sau lưng Mão. Đường tiền bạc khởi sắc nhờ cục diện Thủy dưỡng Mộc. Tử vi thấy có điềm báo tăng lương, thưởng rất rõ. Mặc dù số tiền không phải quá lớn nhưng cũng giúp bạn trang trải được phần nào các khoản chi tiêu trong gia đình.

Vận lâm Tương Hình nên Mão quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, sống khá cô độc. Hôm nay dễ mà có tranh cãi giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa bạn bè với nhau. Con giáp này nên nhẫn nhịn một chút để ngày nghỉ được yên ổn.

GẶP THỜI: 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, tài lộc rủng rỉnh, tiền đổ về nhiều như nước, phát triển mọi thứ rực rỡ, cuộc sống sung túc đến bất ngờ sau ngày 17/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc có nhiều niềm vui bất ngờ khi được Tam Hợp nâng đỡ.  Đôi khi, việc tận hưởng hành trình còn hay ho hơn là việc đón nhận kết quả. Thế nên hãy cứ ung dung tự tại với quyết định của bản thân, chỉ cần mình có tâm thì trời xanh sẽ an bài. Thiên Tài đem đến những khoản tiền hậu hĩnh và bất ngờ cho nhiều bạn tuổi Thìn. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng vẫn đang đến nên đừng bỏ cuộc. Bên cạnh đó cát tinh cũng hỗ trợ cho những bạn muốn chơi xổ số, bốc thăm may mắn hoặc làm thêm ngoài giờ.

 

Cục diện Thổ Thủy bất dung không ủng hộ chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn khá khó chịu với một số người thích quan trọng hóa vấn đề và ồn ào làm ảnh hưởng tới tập thể. Những cuộc gặp mang tính chất tìm hiểu, hẹn hò trong ngày này sẽ gặp trục trặc ít nhiều.

GẶP THỜI: 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, tài lộc rủng rỉnh, tiền đổ về nhiều như nước, phát triển mọi thứ rực rỡ, cuộc sống sung túc đến bất ngờ sau ngày 17/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ may mắn tài lộc, mở cửa hàng thực phẩm, buôn bán đồ ăn hoặc kinh doanh tự do sẽ gặp thuận lợi. Lộc kinh doanh trong ngày này tấp nập, càng xởi lởi thì trời càng cho. Tuy nhiên, con giáp này cần cân nhắc chi tiêu để phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra còn xoay sở được. Tạm thời dẹp bỏ sở thích sang một bên, không mua sắm những thứ vô bổ thì bản mệnh cũng chẳng làm sao cả.

Thêm vào đó tình yêu vừa chớm nở lại vấp phải rào cản từ phía gia đình hoặc bạn bè, con giáp này phải tự mình cố gắng mà thôi. Đi ra ngoài nên tránh tham gia vào những hội buôn chuyện kẻo cái miệng hại cái thân, họa vô đơn chí.

GẶP THỜI: 3 con giáp 99,99% trúng số độc đắc, cầu được ước thấy, tài lộc rủng rỉnh, tiền đổ về nhiều như nước, phát triển mọi thứ rực rỡ, cuộc sống sung túc đến bất ngờ sau ngày 17/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, 3 con giáp sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

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