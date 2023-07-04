BỨT PHÁ NGOẠN MỤC: 3 con giáp được thần Tài nâng đỡ, vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều chuyển biến tích cực, tình cảm suôn sẻ, cuộc sống viên mãn thăng hoa bắt đầu từ ngày 10/7

Người tuổi Mão có Tam Hợp che chở nên gặp được nhiều may mắn, làm gì cũng dễ đạt thành công. Tài lộc dồi dào, công việc tiến triển thuận lợi sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn. Người làm công ăn lương có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu nhờ lợi thế thị trường của mình. May mắn nữa là các dự định của bản mệnh đều thành công ngoài sức mong đợi. Không những thế con giáp này còn có nhiều tin vui trong công việc, hãy tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình bởi nó không chỉ mang tới tiền bạc cho bạn mà còn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp bạn phát triển sự nghiệp cho mình.

Ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội xây đắp tình cảm cho tuổi Mão. Những người đã có đôi sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến ai ai cũng phải ghen tị đó. Người độc thân có thể gặp được nhân duyên ưng ý.

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Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Chính Quan tương trợ nên đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình bạn sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra.

Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả bạn và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Việc ít tương tác với nhau sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng trong lúc sơ hở. Con giáp này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Vì thế, cho dù lo lắng đẩy tuổi Tỵ đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mà tốt nhất là bản mệnh không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này.

Trên chuyện tình cảm, nếu tuổi Tỵ đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó hãy thử lắng nghe cảm nhận của đối phương trước khi bản mệnh làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm