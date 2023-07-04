Giữa tháng 7/2023 HƯỞNG ÂN HIỂN NHÀ PHẬT: 3 con giáp thần Tài rót lộc vào nhà tới tấp, giàu sang bất chấp, làm một hưởng mười, gom hết của nả trong thiên hạ vào túi, song hỷ lâm môn, gia đình hạnh phúc

Tuổi Hợi không tìm được tiếng nói chung với người thân hoặc bạn bè, vì thế dễ rơi vào cảnh cô lập. Con giáp này nên cởi mở hơn trong suy nghĩ để sẵn sàng tiếp thu ý kiến của mọi người, đồng thời tự suy xét lại bản thân.

Hơn nữa, con giáp này cũng có những mối quan hệ xã giao khá phức tạp. Bản mệnh được khuyên nên gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho người thân, không nên lấy lý do công việc để ra ngoài giao lưu quá nhiều.

Người tuổi Tý khá thiếu kiên nhẫn trong công việc, nhất là khi đối diện với những nhiệm vụ khó. Thậm chí, bạn tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình và đùn đẩy cho người khác. Nếu cứ giữ cách thức làm việc như vậy, bạn rất dễ gây ấn tượng xấu cho người khác, thậm chí tự đẩy bản thân vào cảnh bị cô lập. Hãy thay đổi cách hành xử của mình, như vậy thì bạn mới có thể phát triển trong công việc.



Thổ khắc Thủy, người độc thân vẫn dành nhiều thời gian để nghĩ về chuyện quá khứ. Nếu bạn cứ mãi suy nghĩ bi quan, không chịu mở lòng cho người khác thì rất dễ bỏ lỡ các mối lương duyên, những người chân thành với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng, nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm