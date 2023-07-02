Bật mí 3 con giáp phát tài phát lộc, tiền vô như nước, may mắn hết phần thiên hạ, hàn gắn các mỗi quan hệ rạn nứt, cuộc sống không phải phú quý bình thường đúng 10 ngày tới 12/7

Tuổi Mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn. Thậm chí, lúc này bản mệnh sẽ có cảm hứng tân trang lại nhà cửa. Việc này sẽ làm không gian sống của con giáp này tươi mới hơn.

Về mặt tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua. Sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai người hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại. Theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Tuổi này hạn chế xuất hành đi xa, ký kết giấy tờ hoặc khai trương, cày xới đất đai. Những bạn muốn hơn thua với đồng nghiệp sẽ không có kết quả tốt, thà chịu nhịn một chút mà được lợi về sau. Vận tiền tài của con giáp này có Thiên Tài trợ lực nên cũng không mất mát gì nhiều. Mão dễ có lộc liên quan đến xổ số, đất đai hoặc mua bán. Mua vàng hoặc mở sổ tiết kiệm mới là cách tính toán có lợi cho bạn nhất lúc này.

Đường tình duyên của Mão không như ý vì Mộc Kim bất dung. Đừng cố gắng can thiệp vào chuyện của người khác để xảy ra xô xát, mâu thuẫn, ảnh hưởng bản thân. Lo chuyện bao đồng sẽ khiến bạn thiệt thân đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mang đến tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi Tỵ đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó. Bằng không, công sức bấy lâu của bản mệnh sẽ trở nên hoài phí. Về tài chính, tuổi Tỵ được nhắc nhở đừng nhờ dựa ai chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng.

Trên phương diện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để người độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng, bản mệnh cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm