Liên tiếp 7 ngày bắt đầu từ 3-9/7: 3 con giáp chấm dứt vận xui, biến trái đắng thành quả ngọt, mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng, bước vào thời kỳ phát tài phát lộc, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 08:45

Dưới đây là những con giáp may mắn mở túi hứng tiền, lộc từ trên trời rơi xuống đổ đầy nhà, sở hữu báu vật khủng nhất.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nghĩ đến chuyện tình cảm. Muốn xác định một người có thật lòng với mình hay không, bạn cần quan sát hành động của người ấy, đừng chỉ đưa ra phán đoán dựa vào những suy diễn của mình. Với người độc thân, vì muốn tập trung cho sự nghiệp nên bạn chẳng mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia. Dù có đối tượng chủ động tiếp cận, bạn cũng chỉ cảm thấy phiền phức và tìm cách từ chối đối phương một cách phũ phàng.

Chính Quan nâng đỡ, bản tính ham học hỏi giúp bạn chẳng ngại tiếp xúc với những nội dung công việc mới. Bạn tiến bộ nhanh chóng hơn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh rất nhiều. Thậm chí, cấp trên còn có thể xem xét cất nhắc.

Liên tiếp 7 ngày bắt đầu từ 3-9/7: 3 con giáp chấm dứt vận xui, biến trái đắng thành quả ngọt, mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng, bước vào thời kỳ phát tài phát lộc, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý dễ vướng phải thị phi. Công việc cũng vì vậy mà gặp phải nhiều trở ngại. Nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp, con giáp này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Bù lại, vận trình tài lộc có phần khởi sắc hơn, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc rủng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tiêu xài lãng phí kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng hết.

Về mặt tình cảm, đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Con giáp này và đối phương nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề và không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau.

Liên tiếp 7 ngày bắt đầu từ 3-9/7: 3 con giáp chấm dứt vận xui, biến trái đắng thành quả ngọt, mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng, bước vào thời kỳ phát tài phát lộc, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc do bị tiểu nhân hãm hại. Dù bản mệnh đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức, những mong thu về thành tựu xứng đáng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, bạn cần phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới có đủ sáng suốt để giải quyết mớ rắc rối này. Tiểu nhân chỉ đợi bạn sơ hở để giở trò, vậy thì bạn càng phải làm việc một cách cẩn thận và kín kẽ thì tình hình mới không vượt quá khỏi tầm kiểm soát thêm nữa. 

Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi này vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy. Dù giữa cả hai không có nhiều sóng gió nhưng đôi khi bạn thấy nhàm chán khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường.

Liên tiếp 7 ngày bắt đầu từ 3-9/7: 3 con giáp chấm dứt vận xui, biến trái đắng thành quả ngọt, mở túi hứng tiền, vớt được kho báu cực khủng, bước vào thời kỳ phát tài phát lộc, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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