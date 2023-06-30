HƯỞNG LỘC TRỜI BAN: 3 con giáp bứt phá tốt nhất trong tháng 7/2023, gặt hái nhiều thành công, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống rất viên mãn đủ đầy khiến người khác phải ghen tị

Tuổi Tý thường xuyên gặp phải rắc rối trong công việc. Dường như bạn quá chủ quan nên dễ mắc phải những lỗi sai cơ bản, tạo cơ hội cho kẻ xấu hạ bệ mình. Chuyện làm ăn cũng không được suôn sẻ. Con giáp này cần đề phòng những kẻ nhiệt tình, xởi lởi với mình. Không ai cho không ai cái gì, bạn cũng đừng nghĩ mình sẽ kiếm lời được nếu không chịu bỏ công bỏ sức.

Thổ khắc Thủy, phương diện tình cảm cũng chẳng may mắn hơn khi bản mệnh và nửa kia có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đôi bên cần thẳng thắn trò chuyện với nhau hơn, đừng giữ những bất mãn ở trong lòng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc do bị tiểu nhân hãm hại. Dù bản mệnh đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức, những mong thu về thành tựu xứng đáng nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, tuổi Sửu cần phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới có đủ sáng suốt để giải quyết mớ rắc rối này. Tiểu nhân chỉ đợi bản mệnh sơ hở để giở trò, vậy càng phải làm việc một cách cẩn thận, kiểm soát thật chặt chẽ.

Vận trình tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi Sửu vẫn giữ mối quan hệ tốt với nửa kia. Dù giữa cả hai không có nhiều sóng gió nhưng đôi khi con giáp này thấy nhàm chán khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần làm việc thuận lợi nhờ Chính Quan độ mệnh. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung trong công việc. Hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn. Để đi đến bước này cũng không dễ dàng gì, hãy trân trọng công sức của mình.

Mộc khắc Thổ, đường tình duyên không mấy thuận lợi. Bạn có duyên gặp gỡ nhưng chưa đủ để thành đôi, mối quan hệ lưng chừng này có thể khiến cho bạn day dứt. Hãy để cho mọi sự diễn ra tự nhiên, nếu trái tim bạn muốn điều gì đó, nó sẽ tự mách bảo cho bạn làm theo.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm