Vận số đã định: 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, vận thế càng ngày càng tốt, ngược dòng thành công, cưỡi rồng đạp mây, no nê tiền của vào ngày cuối tháng 6/2023

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 22:57

Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, con giáp này cũng biết cách động viên bản thân và những người xung quanh mình. Họ luôn tin rằng những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khó có thể yên ổn, đi làm sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn dẫn tới xô xát vì ức chế. Bản mệnh giống như một quả bom chỉ chực chờ nổ nên không ai muốn trò chuyện hay lại gần. Tuy công việc có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng đủ để tuổi Ngọ chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, bản mệnh có thể xuất hành đi xa như đi chơi, du lịch, công tác, đây là ngày đẹp.

May mắn là quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa cũng được cải thiện đáng kể, hai người thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Thi thoảng bản mệnh hay lo xa nhưng bù lại vẫn bình an vô sự.

Vận số đã định: 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, vận thế càng ngày càng tốt, ngược dòng thành công, cưỡi rồng đạp mây, no nê tiền của vào ngày cuối tháng 6/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. Con giáp này còn có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày. Bản mệnh sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những người đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm thu được nhiều lộc nhất tuần.

Tình cảm của tuổi Mùi nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp. Nhiều người cũng yêu quý bản mệnh nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình. Nếu ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bản mệnh có thể đối xử với người mình ghét.

Vận số đã định: 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, vận thế càng ngày càng tốt, ngược dòng thành công, cưỡi rồng đạp mây, no nê tiền của vào ngày cuối tháng 6/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nên chú ý đến an toàn lao động, hạn chế đi xa hoặc đi làm về muộn kẻo gặp họa bất ngờ. Các bậc phụ huynh nên quan tâm đến việc học tập của con cái, đặc biệt là với những gia đình có con sắp thi đại học. May mắn là đường tài vận có Chính Tài hỗ trợ nên thu nhập không bị giảm sút, ngược lại nhiều người còn có tiền thưởng. Người làm kinh doanh nông sản, ăn uống có lời, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao.

 

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này dễ xảy ra cãi cọ với cha mẹ hoặc vợ/chồng vì những vấn đề rất nhỏ. Với gia đình có con nhỏ thì nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử hoặc lửa kẻo xảy ra tai nạn nhỏ.

Vận số đã định: 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, vận thế càng ngày càng tốt, ngược dòng thành công, cưỡi rồng đạp mây, no nê tiền của vào ngày cuối tháng 6/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sao may mắn chiếu sáng rực rỡ vào đúng 2 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp này có chuyển biến tích cực, cơ hội giàu sang và tiền bạc sẽ sớm đến, của cải, điềm lành lần lượt gõ cửa nhà

Sao may mắn chiếu sáng rực rỡ vào đúng 2 ngày cuối tháng 6: 3 con giáp này có chuyển biến tích cực, cơ hội giàu sang và tiền bạc sẽ sớm đến, của cải, điềm lành lần lượt gõ cửa nhà

Tử vi 12 con giáp dự báo 2 ngày cuối tháng 6, những người tuổi này sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 54 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy