Vận số đã định: 3 con giáp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, vận thế càng ngày càng tốt, ngược dòng thành công, cưỡi rồng đạp mây, no nê tiền của vào ngày cuối tháng 6/2023

Tuổi Ngọ khó có thể yên ổn, đi làm sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn dẫn tới xô xát vì ức chế. Bản mệnh giống như một quả bom chỉ chực chờ nổ nên không ai muốn trò chuyện hay lại gần. Tuy công việc có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng đủ để tuổi Ngọ chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, bản mệnh có thể xuất hành đi xa như đi chơi, du lịch, công tác, đây là ngày đẹp.

May mắn là quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa cũng được cải thiện đáng kể, hai người thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Thi thoảng bản mệnh hay lo xa nhưng bù lại vẫn bình an vô sự.

Tuổi Mùi rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. Con giáp này còn có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày. Bản mệnh sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những người đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm thu được nhiều lộc nhất tuần.

Tình cảm của tuổi Mùi nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp. Nhiều người cũng yêu quý bản mệnh nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình. Nếu ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bản mệnh có thể đối xử với người mình ghét.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nên chú ý đến an toàn lao động, hạn chế đi xa hoặc đi làm về muộn kẻo gặp họa bất ngờ. Các bậc phụ huynh nên quan tâm đến việc học tập của con cái, đặc biệt là với những gia đình có con sắp thi đại học. May mắn là đường tài vận có Chính Tài hỗ trợ nên thu nhập không bị giảm sút, ngược lại nhiều người còn có tiền thưởng. Người làm kinh doanh nông sản, ăn uống có lời, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao.

Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này dễ xảy ra cãi cọ với cha mẹ hoặc vợ/chồng vì những vấn đề rất nhỏ. Với gia đình có con nhỏ thì nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử hoặc lửa kẻo xảy ra tai nạn nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm