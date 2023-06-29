GẶP THỜI VƯỢNG PHÁT: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp mở rộng, thu nhiều lợi nhuận, tiền bạc rủng rỉnh, đạt được thành công mới, cuộc sống viên mãn sau 30/6

Tuổi Ngọ khó có thể yên ổn, đi làm sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, thậm chí còn dẫn tới xô xát vì ức chế. Bản mệnh giống như một quả bom chỉ chực chờ nổ nên không ai muốn trò chuyện hay lại gần. Tuy công việc có chút vất vả, song bù lại nguồn tài chính vững vàng đủ để tuổi Ngọ chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ quá nhiều.

May mắn là quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa cũng được cải thiện đáng kể, hai người thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Thi thoảng bản mệnh hay lo xa nhưng bù lại vẫn bình an vô sự.

Tuổi Mùi rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. Con giáp này còn có lộc ăn uống, buôn bán. Bản mệnh sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những người đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm thu được nhiều lộc nhất tuần.

Tình cảm của tuổi Mùi nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp. Nhiều người cũng yêu quý bản mệnh nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình. Nếu ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bản mệnh có thể đối xử với người mình ghét.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chính Quan dẫn đường giúp Hợi đi đến thành công dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn theo nghiệp kinh doanh thì sẽ là một ngày cực kỳ thuận lợi, khách hàng nườm nượp ủng hộ. Những bạn sắp thi công chức hoặc học thêm kỹ năng mới sẽ có quý nhân tới giúp đỡ. Tình hình tài lộc bất ổn do vướng Tương Xung. Những mâu thuẫn, hiểu lầm càng ngày càng thêm sâu sắc, nghiêm trọng hơn. Người độc thân chán nản trước những lời thúc giục từ gia đình, hiện tại bạn chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn kết hôn.

Bên cạnh đó, cục diện Thủy Hỏa bất dung cũng gây bất lợi cho đường tình duyên của Hợi, bạn không nhận được tình cảm của người ta như bạn vẫn mong. Những người có kế hoạch đi chơi xa cùng gia đình hoặc tỏ tình trong hôm nay khả năng cao sẽ gặp nhiều trục trặc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm