Nửa đầu tháng 7/2023 sắp tới, 3 con giáp đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay, giàu lên nhanh chóng, tương lai ngày một sáng sủa, sung túc hơn

Tuổi Dần công việc có phần hơi căng thẳng. Mặc dù có thành tích, có tiếng nói trong cơ quan nhưng có vẻ như bản mệnh hơi nghiêm nghị, cứng rắn. Xởi lởi, thoáng tính một chút sẽ khiến công việc phát triển nhanh hơn. Vận trình tài lộc khá khởi sắc, đây chính là điểm sáng.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia có phần căng thẳng, suýt chia tay, đổ vỡ. Một số gia đình sắp tiễn người thân đi xa làm ăn hoặc có xích mích nhỏ trong dòng họ vì chuyện cha mẹ, tiền bạc.

Tuổi Mão đỡ vất vả hơn mọi ngày. Con giáp này nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Con giáp này bên cạnh việc có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, còn có vận tài chính hanh thông. Nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão được khuyên chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thương Quan cản trở khiến Thìn khá khó khăn trong việc tìm ra lối thoát cho công việc. Bạn trẻ tuổi Thìn hãy bao dung, độ lượng sống chan hòa một chút vì bất cứ môi trường nào cũng có thị phi, ghen tị, rất khó tránh. Tình hình tài chính không được ổn cho lắm, có việc cần nên bạn đã huy động số tiền khá lớn của mình. Tiền cho vay nên mạnh dạn đòi lại, đừng vì cả nể mà đẩy mình vào tình huống khó khăn, lúc cần thì ai thông cảm cho bạn?

Đường tình duyên của Thìn nở hoa nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Tình yêu chưa đến không cần phải buồn, hãy cố gắng chỉn chu hơn trong cách ứng xử, giao tiếp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bạn cũng nên quan tâm đến cha mẹ hơn một chút, không cần quà cáp, chỉ cần câu hỏi thăm là được.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm