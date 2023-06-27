Đọc tên 3 con giáp giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, tiền cứ nhảy vào tài khoản rần rần, công thành danh toại, không cần suy nghĩ cứ thế mà phất bắt đầu từ tháng 7/2023

Cục diện Tương Hình gây rối khiến người tuổi Tý thường xuyên gặp phải vấn đề nơi công sở. Bạn cần chú ý hơn tới cách hành xử của bản thân, nhiều khi bạn vô tư nhưng lại vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Người làm ăn kinh doanh cần hết sức đề phòng các đối thủ cạnh tranh của mình. Bạn không nên ngây thơ tin theo những lời đồn thổi hoặc vội vàng hợp tác với những người mình chưa hiểu rõ, vì việc đó dễ dẫn tới cảnh hao tài tốn của.

Thủy sinh Mộc, người độc thân có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Bạn nên thử trò chuyện và tiếp xúc với đối phương, rất có thể bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều điểm chung với mình đấy.

Tuổi Sửu

Quan hệ xã giao của tuổi Sửu gặp phải nhiều rắc rối. Con giáp này cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe mọi người, chớ nên tự coi mình là nhất, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Trên phương diện tình cảm, nếu đã lập gia đình, bản mệnh không nên so đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt với nửa kia, vì điều đó chỉ càng thúc đẩy mối quan hệ đôi bên rạn nứt. Thay vì tranh cãi, hãy dành thời gian để lắng nghe đối phương.

Theo quan điểm dân gian, tuổi Sửu thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành... Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp để có thể gặp nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này cũng không nên dễ dãi quá trong các mối quan hệ, đặc biệt là một vài người đồng nghiệp chốn công sở, thương trường. Sống hiền lành, tin tưởng quá nhiều vào người khác sẽ khiến con giáp này chịu thiệt thòi. Về tài chính, bản mệnh cẩn thận kẻo mất tiền, hao tài tốn của vì những chuyện không đâu. Những người có ý định làm đẹp, đầu tư hoặc mở thêm cửa hàng nên tránh tuần này. Đừng sốt ruột, chuyện gì cũng phải từ từ kẻo tiền mất tật mang.

Thêm vào đó, tuổi Dần cần phải bỏ bớt tính cách nóng nảy, cao ngạo kẻo vướng phải họa tranh cãi, xô xát với bạn bè, người lạ hoặc người thân. Thương nhau chín bỏ làm mười, người ta sai thì mình đừng hơn thua kẻo mình lại bằng họ. Người giỏi nhất chính là người biết nói năng từ tốn, nhẫn nhịn đúng lúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm