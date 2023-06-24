Bước sang một trang mới: 3 con giáp được Thần Tài bám gót, càng hiền lương càng phát tài, sự nghiệp lên như diều gặp gió, trở thành đại gia, mua nhà, sắm xe ai cũng nể phục từ nay đến hết năm 2023

Tuổi Sửu bị hung tinh Thiên Quan tác động nên sẽ cần kín kẽ hơn trong lời nói bởi những kẻ vốn không ưa bạn có thể lấy đó làm cái cớ để gây bất lợi cho bạn. Có thể do bạn nóng lòng muốn xong việc mà có phần quá khích, khăng khăng làm theo ý mình nên nảy sinh xung đột với người khác. Có thể thấy, bạn làm việc khá vất vả vì nhiều việc cùng dồn tới một lúc, những việc còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Vận thị phi rình rập, có thể bị người khác nói xấu sau lưng. Bản mệnh không nên chuyện bé xé ra to, nếu bỏ qua được hãy bỏ qua để tránh mọi chuyện thêm căng thẳng.

Ngày Thổ khí vượng gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe của Sửu. Cơ thể ngày càng xuất hiện những vấn đề không ổn do thời gian vừa qua bạn khá bận rộn. Bạn nên sắp xếp lại thời gian, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đi ngủ sớm hơn, đặc biệt phải dừng lại ngay việc thường xuyên lạm dụng cafe để tỉnh táo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn, nhất là người làm kinh doanh, làm công việc tự do, có nghề tay trái. Bản mệnh xởi lởi, vui tính, khéo cư xử nên khách hàng cứ thế mà đến ủng hộ nườm nượp. Con giáp này luôn biết cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nay có lộc ăn uống, có tiệc tùng, được mời đi chơi hoặc được cho lộc. Nên trân trọng những thứ mình đang có, chỉ khi bản mệnh biết đủ thì mới hạnh phúc được.

Trên phương diện tình cảm, sẽ có lời nói tiêu cực xung quanh, nhưng đừng lo lắng, mọi quyết định đều ở phía bản mệnh. Đừng hạ mình trước tình yêu. Con giáp này hãy giữ lại tôn nghiêm của mình thì tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần khá chật vật. Con giáp này vướng vào những vòng xoáy tranh đoạt quyền vị. Trong bất kỳ việc nào đi nữa hãy cố gắng thật bình tĩnh để mọi việc được êm đẹp. Tuổi Dần còn được nhắc nhở phải nhớ tất cả rắc rối nay đều tự miệng mà ra cả. Vì vậy, bản mệnh hãy kiểm soát bản thân đừng sa đà vào những cuộc buôn chuyện không có hồi kết, tránh bình luận nói xấu người khác kẻo đắc tội với ai đó.

Thêm vào đó, tuổi Dần nên cẩn thận khi đi du lịch kẻo bị chặt chém giá cả. Đi ra ngoài nhớ bảo quản tài sản cá nhân thật kỹ, không để ví tiền linh tinh kẻo bị mất tiền mất của lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm