Thần Phật chỉ điểm: 3 con giáp ‘chạm đỉnh’ công danh, sự nghiệp như cá gặp nước, tiền đổ về túi ồ ạt, đào hoa vượng phát, cuộc sống hạnh phúc trong 10 ngày đầu tháng 7/2023

Người tuổi Thìn có cơ hội ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn thường đưa ra những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể có bước phát triển nhanh chóng hơn. Phương diện làm ăn kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ nhờ bạn tìm được đối tác có chung lý tưởng. Đôi bên có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng và bắt tay cùng thực hiện mục tiêu. Chắc hẳn đồng tiền sẽ nhanh chóng chảy về túi cả hai. Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần chú ý hơn trong chuyện tình cảm của mình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng không nên dồn hết trách nhiệm gia đình lên đầu người ấy. Hãy dành thời gian cùng người ấy chia sẻ các công việc nhà.

Người tuổi Mão được cảnh báo nên tránh các cuộc tranh luận đề phòng thị phi bởi ngày này vận khí ảm đạm, bạn có điềm báo khẩu thiệt. Bạn nên suy nghĩ kỹ, thận trọng trước khi nói, tránh phát ngôn bừa bãi mà làm mất lòng mọi người. Thương Quan gia tăng ảnh hưởng, tuổi Mão có thể bị cấp trên trách mắng vì chểnh mảng trong công việc. Bạn dễ mất tập trung vì có nhiều mối bận tâm, thậm chí có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến chuyên môn mình vốn đảm nhận, có khi còn phải bỏ túi ra khắc phục khiến tiền bạc hao hụt.

May mắn là chuyện tình cảm của tuổi Mão tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Người độc thân có sức hút với người khác giới, nếu tích cực làm quen, giao lưu hơn thì sẽ sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể sẽ rất căng thẳng và áp lực vì công việc, do đó bản mệnh cần chăm sóc bản thân thật tốt để có đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để đương đầu với những áp lực công việc không nhỏ đó. Cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi giải quyết các vấn đề tốt nhất đừng đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng cứng nhắc quá làm mọi việc theo ý mình mà gây khúc mắc với người khác. Mọi việc nên linh hoạt thì tiến độ mới được đẩy nhanh hơn.

Trên phương diện tình cảm, nếu như mối quan hệ xảy ra bất đồng khó hòa giải thì tốt nhất bản mệnh đừng nên gây căng thẳng thêm nữa. Thay vào đó con giáp này và đối phương nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất để tháo gỡ vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm