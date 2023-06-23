Từ ngày 26 đến hết tháng 6/2023: 3 con giáp số hưởng vinh hoa phú quý, quý nhân xuất hiện, phát triển sự nghiệp mới, tình duyên khởi sắc, mọi người xung quanh nể phục

Người làm ăn kinh doanh cũng nên hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư hạng mục lớn, bởi nhiều nguy cơ tiềm ẩn chưa lường hết được. Hãy tiếp tục dành thêm thời gian để tìm hiểu sâu sắc hơn về những lời mời hợp tác hoặc hợp đồng mua bán.

Người tuổi Tuất độc thân đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn chưa biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm, khiến người mình thầm mến đã lâu rung động và gật đầu ưng thuận trở thành 1 nửa của mình. Các cặp vợ chồng tuổi này cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận. Việc hai người có những quan điểm bất đồng là điều khó tránh, vì vậy mà bạn không nên hành xử một cách cực đoan.

Chính Ấn tương trợ, hóa ra những việc bạn tưởng chừng khó khăn lại chẳng khó giải quyết đến như vậy. Bạn thấy đấy, chỉ cần bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân, bạn hoàn toàn có thể tự tìm ra hướng đi mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.

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Tuổi Dậu

Các vấn đề liên quan đến công việc, học tập sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tuổi Dậu khi Tỷ Kiên ghé thăm. Đó là lời nhắc nhở để bạn thận trọng hơn và đây là lúc biết dành sự ưu tiên cho sự nghiệp, học hành với các sở thích cá nhân. Luôn có nhiều thông tin trái chiều về một việc gì đó cho dù muốn hay không. Thế nên bản mệnh có thể tìm cách mở rộng góc nhìn thay vì cố chấp và cố ép ai đó hiểu theo ý của mình.



Thủy - Kim tương sinh khuyên bạn nên tập trung vào những cách thức tích cực để cải thiện thu nhập. Nhìn chung bạn có khả năng nhưng quan trọng vẫn là làm việc gì có đạo đức và giúp được nhiều người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

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