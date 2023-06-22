Đúng 23h06 ngày 23/6 CUỘC SỐNG DẦN NỞ HOA: 3 con giáp nhận lộc trời ban, sao may mắn chiếu mệnh, lộc lá chảy vào nhà ào ào như thác đổ, ôm trọn tiền của, ánh sáng vàng bạc lấp lánh khắp phòng, gia đình no ấm

Sự nghiệp của bản mệnh lâm Kiếp Tài nên cẩn thận với cấp dưới, người làm chung và bạn bè. Có điềm đấu đá, tranh chấp, phủi sạch công lao của bạn trong thời gian qua. Dậu là con giáp có năng lực, nếu mà chịu bất công nên vùng lên nói thẳng, khi bạn trong sạch thì không cần phải sợ. Tương Hại cục cảnh báo con giáp này dễ dính thị phi, bị bạn bè chơi đểu, quỵt nợ, vợ chồng bất đồng ý kiến cãi nhau. Bản mệnh làm gì cũng lủi thủi một mình cố gắng hết sức nhưng không được thông cảm, hễ an nhàn một chút lại bị tiểu nhân đứng sau ghen ghét, dè bỉu.

Trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi này có lộc làm ăn nên không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, hàng hóa buôn may bán đắt thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi đã bắt đầu bắt nhịp được với công việc mới rồi nên làm rất hiệu quả, cấp trên khen ngợi bạn rất nhiều. Đừng cố chấp và bảo thủ chỉ vì những chuyện không đáng, nếu được góp ý hãy mạnh dạn đón nhận, đừng nổi nóng vội. Nhờ Thực Thần trợ vận nên Hợi cũng an nhàn hơn trong chuyện tiền bạc. Bản thân bạn được khá nhiều người yêu quý nên cũng hay có được lộc ăn uống, buôn bán thì đắt khách. Có lẽ vào cuối ngày sẽ có quý nhân giúp đỡ bạn trong chuyện tiền bạc.

Thổ Thủy bất dung khiến tình cảm giữa con giáp này với người ấy đi xuống, vợ chồng xa cách nhau. Thời gian này bạn hay đưa ra ý kiến trái chiều so với người khác, muốn bản thân mình được nổi trội và không muốn nhường nhịn ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ được cấp trên khen ngợi, được khách hàng tin tưởng, tài lộc tăng tiến. Con giáp này hãy cân nhắc nếu như có lời mời đầu tư để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển công ty. Vận trình tiền bạc ổn định, không có biến động. Có khoản chi bất ngờ thì đó cũng là khoản chi bắt buộc và cần thiết nên con giáp này đừng quá lo lắng hay tiếc tiền, về sau bản mệnh sẽ thấy được lợi ích của nó.

Bản mệnh biết dung hòa tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Nữ giới nhu mì, khéo léo, đối xử nội ngoại công bằng để lộc cho con cái. Nam tuổi này thì ra ngoài giỏi ăn nói, biết cân bằng gia đình và các mối quan hệ ở bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm