Hé lộ 3 con giáp hóa rồng cưỡi mây, cuộc đời nở hoa, thu nhập tăng lên phi mã, chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, sớm thành đại gia, phúc lộc vô biên trong 13 ngày tới 3/7/2023

Tài lộc của tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng. Kinh doanh buôn bán hay làm thêm tay trái đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa, bản mệnh không chi tiêu quá nhiều nên cũng tiết kiệm được một khoản khá khá. Tuy nhiên, những suy nghĩ lo lắng, rối bời, ảnh hưởng đến tâm trạng của con giáp này. Dường như bản mệnh đang trở nên độc đoán khi quá coi trọng bản thân mà không quan tâm đến người khác, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người.

Điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở cho công việc. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới hiệu suất chung. Vì vậy hãy cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp công việc thuận lợi hơn.

Người tuổi Hợi sẽ cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Bạn có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ, bứt phá khỏi giới hạn an toàn thường ngày của mình. Chính sự đột phá này sẽ mang đến cho bạn nhiều thành quả xứng đáng. Sẽ nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến sẽ giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm.

Về mặt tình cảm, Kim sinh Thủy tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể làm những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày, đừng quá đặt nặng vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên sắp xếp công việc hợp lý hơn để tránh bỏ sót hay gây ra sai lầm không đáng. Công việc dồn dập khiến chòm sao này vô cùng bận rộn, bạn phải làm việc không ngừng nghỉ, việc cũ chưa xong việc mới đã tới. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm với những cạnh tranh, đấu đá ngầm trong tập thể. Tuổi Tuất vừa phải lo giải quyết công việc cá nhân lại vừa phải đề phòng những chiêu trò do đối thủ hay tiểu nhân gây ra. Bạn gần như luôn trong trạng thái căng như dây đàn, do đó cũng nên tìm cách giải tỏa tâm lý khi cần.

Bù lại, nhờ Thổ sinh Kim nên tín hiệu tốt đến với chuyện tình cảm của con giáp này. Dù đã có người yêu hay còn độc thân thì bạn đều rất lạc quan trong chuyện tình cảm. Bạn thấy hài lòng với những trải nghiệm trong tình yêu đôi lứa khi cả hai luôn có sự thấu hiểu và bao dung với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm