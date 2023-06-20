MỆNH PHÚ QUÝ: 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc ầm ầm đổ về nhà, của nả đố ai sánh bằng, tình duyên như mơ, cuộc sống viên mãn thăng hoa sau ngày Tết Đoan Ngọ ngày 5/5 âm lịch

Tử vi cho tuổi Tuất biểu thị rằng bạn sẽ ghi điểm với lãnh đạo nhờ sự mạnh mẽ và tinh thần tự lực tự cường. Bạn luôn chủ động và đối mặt với những khó khăn và thách thức. Người tuổi này được ví như một “đầu tàu” giúp thúc đẩy các dự án tiến lên mạnh mẽ. Về tài lộc, nhờ gặp Tài Tinh, người tuổi Tuất có tinh thần kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ. Bạn cũng là người trung thành và tin cậy trong việc quản lý tài chính, do đó vận khí tài lộc luôn ổn định.

Mặc dù không có biến cố lớn trong tình yêu hiện tại, mối quan hệ vẫn duy trì ở mức bình ổn. Tuy nhiên, tình cảm vợ chồng có xu hướng phai nhạt, và cần dành thời gian để làm “nóng lên” tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất lẫn tâm hồn. Đối với những người độc thân, hãy tăng cường giao lưu và tìm kiếm những người bạn mới để nhanh chóng tìm thấy người phù hợp.

Người tuổi Sửu luôn đảm nhận trách nhiệm và cống hiến hết mình cho nhiệm vụ. Do đó, những nỗ lực của họ sẽ được công nhận xứng đáng. Hãy tận dụng những điểm mạnh này và phát huy chúng hơn nữa. Vận trình tài lộc kém sắc. Cơ hội kiếm tiền sắp nằm trong tầm tay bỗng nhiên bị vụt mất. Đây là ảnh hưởng của Kiếp Tài, bên cạnh đó bản mệnh cũng chưa biết nắm bắt cơ hội này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm do ảnh hưởng của đào hoa xấu. Điều này ảnh hưởng ít nhiều tới tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Có những chuyện xảy ra dù có thể được bỏ qua nhưng không có cách nào quên đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhận được sự nâng đỡ của cấp trên. Vì thế, nếu có điều gì còn thắc mắc, bạn nên chủ động trao đổi để được tháo gỡ, chớ nên giữ mọi việc ở trong lòng.

Với người làm lãnh đạo, bạn có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đang hoạt động, nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách hợp lý giúp tập thể phát triển. Bạn ngày càng cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng tiến về phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm